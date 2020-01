Transporte paceño anuncia 44 puntos de bloqueos

El sector del transporte urbano de la ciudad de La Paz ha ratificado un paro acompañado con 44 puntos de bloqueos en la sede de Gobierno desde tempranas horas de este miércoles.

Los manifestantes exigen a la Alcaldía de La Paz destituir al director de Transporte, quién es acusado por el gremio de supuestamente excederse con el decomiso de placas de circulación por infracciones cometidas.

Rubén Sánchez, dirigente del sector, denunció que además del retiro de placas, los transportistas son sujetos a sanciones de multas económicas que oscilan entre los Bs 30 a 100.

“Si los choferes tienen que ser sancionados, que sean sancionados pero no estrangulados con el decomiso de placas”, dijo Sánchez a la red Erbol.

Luis Revilla, alcalde de La Paz, calificó al paro de transporte como un abuso a la población y una acción política premeditada hace mucho tiempo por dirigentes que incluso fueron candidatos a concejales por el partido de gobierno.

“No podemos caer en el chantaje que por evitar el paro aceptemos no emitir sanciones a los choferes. Eso no se puede hacer. No podemos retirar las multas ni dejar hacer los controles para que el transporte público funcione bien”, explicó.

Puntos que serán tomados por los transportistas