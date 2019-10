En Bolivia, ya es ley la alimentación saludable

El presidente Evo Morales promulgó el viernes la Ley 775 ‘Promoción de Alimentación Saludable’, norma que reforzará la ley de consumidores y consumidoras y contribuirá a resolver los problemas de desnutrición y fomentará una alimentación sana.



En la oportunidad el mandatario destacó la importancia de adoptar una cultura de consumir productos naturales orgánicos saludables con el objetivo de mejorar la salud de la población boliviana.



“Esta norma es más importante para la vida de las personas y nuestra obligación es aplicarla para el bien de los bolivianos y bolivianas. Ahora viene la reglamentación, invito a trabajar a quienes se preocupan por una buena alimentación”, dijo Morales, durante el acto que se realizó en Palacio de Gobierno.



Ariana Campero, ministra de Salud, explicó que esta norma busca también promocionar el consumo de agua en todos los establecimientos; prioriza el consumo de alimentos naturales ancestrales (saludables). Además busca regular la publicidad en productos enlatados.



Añadió que la Ley 775 busca además emitir mensajes en productos procesados con la información más precisa en el etiquetado de productos procesados con el objetivo de identificar el sodio, grasas saturadas y señalar con colores que identifiquen los niveles de azúcar.



“Las empresas tendrán un tiempo para que puedan realizar el etiquetado, para nosotros esta es una acción de prevención de enfermedades y de promoción de la salud y con un alto contenido técnico científico para ir conociendo en el tiempo qué comemos y qué no debemos comer”, destacó.



Objetivos de la ley



La Ley tiene el objetivo de promocionar los hábitos alimentarios saludables, fomentar la actividad física, regular la publicidad de alimentos y bebidas no alcohólicas y regular el etiquetado de alimentos y bebidas no alcohólicas.