Revelación del plan económico se posterga para el 3 de febrero

Si el líder del Comité pro Santa Cruz, Fernando Castedo, dijo estar preocupado porque el presidente Evo Morales no se refirió a una estrategia económica para superar las amenazas para el país que conlleva la caída del precio del petróleo, a los productores y empresarios privados cruceños les parece que el discurso presidencial no era el momento indicado dado que ellos trabajan una agenda de corto y mediano plazo con medidas de impacto para la coyuntura.



“Hemos estado trabajando en equipos con los ministerios. Se va a revelar los planteamientos el 3 de febrero bajo la iniciativa llamada Sembrando Bolivia. El presidente Evo no ha dicho nada, suponemos, por esa razón”, explicó Julio Roda, presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), que junto a Gabriel Dabdoub, titular de la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz (Fepscz); y Luis Barbery, de la Cámara de Industria y Comercio de Santa Cruz (Cainco), asistieron a la posesión del mandatario, ayer en La Paz.



Los ejes

“Tecnología, infraestructura, seguridad jurídica y la liberación de las exportaciones son los ejes que se trabajan”, explicó Dabdoub, que dijo que el gremio cruceño al que representa no echó de menos la exclusión del tema económico porque ya trabajan en él