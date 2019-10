Reinaldo Seas, de folclorista a asambleísta

El cantante de música de los valles cruceños Reinaldo Seas Pimentel pasó de ser un representante del folclor de esta región a ser asambleísta por la provincia Florida por el frente Demócratas.



"Para mi este es uno de los retos mas importantes de mi vida. Estoy asumiendo el gran desafío de ser candidato a Asambleísta por mi provincia Florida porque creo firmemente en ser la alternativa que nuestras comunidades y nuestra gente necesitan", escribió Seas en su cuenta de Facebook antes de las elecciones subnacionales.



Nacido en 1978 en Taperas, municipio de Samaipata de la provincia Florida, Seas realizó tres discos y viajó a España a fines de 2004 con el tema “Soy Inmigrante” que se hizo popular entre los residentes bolivianos.



"Taperas es una de las comunidades mas alejadas de la provincia Florida y que aún no tiene energía eléctrica ni caminos estables. Lo he sufrido y he vivido como muchísimos cumpas y comadres de otras comunidades con realidades similares a mi tierra querida", agregó el folclorista pidiendo el apoyo de la gente.



Te dejamos un video con más de diez canciones realizadas por el artista que decidió cambiar los escenarios y los micrófonos por la actividad política.

,