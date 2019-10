Autobasureros para no ensuciar las calles

En el marco de la campaña "Juguemos limpio, no ensuciemos la ciudad", el municipio a través de la Empresa Municipal de Aseo Urbano (Emacruz), entregó este jueves cientos de autobasureros a conductores de vehículos públicos y privados para fomentar la práctica de no botar la basura en las calles.



La medida busca que los ciudadanos tomen conciencia sobre lo importante que es mantener una ciudad limpia y ordenada ya que "no se trata de limpiar más, sino de ensuciar menos", dijo Johnny Bowles, gerente general de Emacruz.



Al momento de entregar los autobasureros, los funcionarios indicaban a los conductores el cómo debían de utilizar y colocar estas herramientas en sus vehículos y además se les explicaba la importancia de colaborar en la limpieza de la ciudad.



Nueva iniciativa

Otra de las medidas que se dará en un corto tiempo es la implementación de ocho ‘Ecopuntos’ que estarán en diferentes zonas de la capital cruceña. Estos serán espacios en el que los vecinos podrán depositar sus productos reciclables para no enviarlos como basura sólida al vertedero de Normandía.