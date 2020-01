Carola Núñez Gutiérrez: “Me dije, muero aquí o lucho para salir del vehículo”

Carola Núñez Gutiérrez (31) es asistente de la Gerencia de Proyectos Especiales en una empresa automotriz. Es casada y tiene tres hijos de 15 años (mujer), de ocho y de seis (varoncitos).



_ ¿Qué recuerda del asalto?

No soy de agarrar cualquier taxi, pero esa noche estaba apurada. Eran las 20:20 y decidí tomar taxi de los tantos que paran en el mercado Mutualista. Tenía la lucecita de taxi y le pregunté el precio; me dijo Bs 25 por ir al Hipermaxi del cuarto anillo, doble vía a La Guardia.



Me descuidé y me puse a chatear; cuando me di cuenta, el tipo me estaba mirando raro; quise mandar un mensaje de auxilio a mi prima, pero ya era tarde, porque aceleró y paró en una calle oscura. Quedé petrificada porque sacó un cuchillo y me dijo: ‘¡Quién crees vos que soy yo! ¡Dame tu teléfono!’. Se lo entregué y quise salir por la puerta derecha y no abrió. Me gritó ‘¡Dame tu cartera!’. Se la di y arrancó conmigo adentro, diciendo que me iba a matar y me gritaba que me baje del auto, pero yo no podía salir. Un rato miraba adelante y otro manejaba volcado hacia mí con el cuchillo, hasta que me dije: o muero aquí o trato de salir. Le di en la cara para que se descontralara o detuviera el auto y comenzó a apuñalarme en los brazos. Hasta que saqué la llave de contacto, pero el vehículo no se apagó y siguió andando. La verdad, ya me había cansado de luchar y gritar, porque él me agarró del cuello, me golpeó la cabeza y me arañó la cara; de tanto movimiento logré abrir la puerta izquierda y cuando estaba saliendo a la avenida Brasil, hice señas a los vecinos y en eso me clavó el cuchillo en la pierna izquierda. Por suerte se estrelló contra otro auto y dejó todo, su cuchillo y mis cosas y se fue corriendo, pero como lo habían visto varias personas, lo agarraron in fraganti.



_ ¿Qué ha cambiado desde entonces?

Gracias a Dios las heridas físicas ya sanaron, pero estoy afectada, tuve pesadillas horribles y he quedado susceptible. Cada vez que veo a un hombre que sube al micro en el que estoy, me da miedo. Por ahora no he subido a taxis sola; lo he hecho con mi hermana, mis amigas, mi marido o mi padre.



_ ¿Qué recomienda?

Yo fui muy imprudente al subir a un taxi cualquiera. Más seguro es pedir un radiomóvil preferentemente conocido. Asimismo, pienso que si hubiera ido atenta desde un principio no me dejaba llevar a ese lugar oscuro. Por eso digo que uno, especialmente nosotras las mujeres, debemos estar alertas en estos casos. También es bueno anotarse en el celular las características del taxi y la numeración de la placa