Evo dice que Chile falla al creer intocable el tratado

El presidente de Bolivia reiteró su postura sobre la intangibilidad de los tratados entre Estados, recordando el litigio que que tuvo Estados Unidos con Panamá sobre el canal y que dejó nulo el Tratado de 1903, que cedía ese paso a perpetuidad.



"Después de cien años, tanta negociación hasta que Estados Unidos devolvió el canal de Panamá a los panameños, entonces, murió el Tratado de 1903. Que nos digan que los tratados son intangibles, intocables, se equivocan", afirmó en un acto en Chuquisaca.



Reiteró que la Demanda Marítima no es sobre el Tratado de 1904 entre Bolivia y Chile, pero recordó que en cuatro oportunidades, a pedido del vecino país, fue modificado el documento y señaló que "por ahora" eso no se está debatiendo.



Se refirió también al historiados chileno que respalda la causa nacional, Gabriel Salazar, que dijo que "los tratados no son intocables y hay que adecuarlos a estos nuevos tiempos"



"Yo creo que en esa perspectiva de un mundo globalizado de países vecinos que necesitan interconectarse, integrarse e interpenetrarse para producir su desarrollo común. Necesitamos revisar los tratados a efectos de lograr esa unidad", leyó Morales.



Explicó que el estudioso considera que "la debilidad chilena radica en aferrarse al pasado", mientras que Bolivia "pide la actualización de un Tratado en función de razones validas". Agradeció también la solidaridad de la sociedad chilena.