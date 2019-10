El primer trasplante de cabeza ya tiene fecha

A principios de 2015 el mundo se estremeció con la noticia de que ya se ‘cocina’ el primer trasplante de cabeza en humanos. En abril apareció el primer voluntario, el ruso Valeri Spiridónov de 30 años. Ahora, el autor del millonario proyecto médico, el neurocientífico italiano Sergio Canavero, ya tiene fecha para ejecutar la operación.



Ren Xiaoping, con vasta experiencia en este tipo de intervenciones en ratones, participará también en la cirugía, además de otros 150 médicos. Este hecho sin precedentes pretende ser llevado a cabo en diciembre de 2017; durará 36 horas y costará 11 millones de dólares.



Canavero - citado por tu bo.tuhistory.com - ha sido el encargado de anunciar la fecha: diciembre de 2017, tiempo necesario para verificar todos los cálculos científicos y planificar los detalles del procedimiento.

A Valeri Spiridónov una grave enfermedad genética le impide mover todos sus miembros excepto las manos y la cabeza. Se ofreció voluntario para el trasplante



Valeri Spiridónov se ofreció voluntario para este experimento. En un entrevista realizada por EFE, en mayo de 2015, contó que una atrofia muscular espinal (AME), una grave enfermedad genética degenerativa, le impide mover todos sus miembros excepto las manos y la cabeza.



"Me encanta fumar puros, pero no bebo alcohol porque quiero tener la mente despejada. Me gusta viajar y también los juegos de computadora, aunque intento jugar poco, solo para seguir los avances tecnológicos", dijo desde su casa en la ciudad de Vladímir (a 170 kilómetros de Moscú).



¿Por qué decidió someterse a este trasplante? Váleri explica que su situación empeora cada día y ya ha superado la esperanza de vida para personas con su enfermedad. "Ésta es mi decisión final y no pienso cambiarla. ¿Miedo? Claro que lo tengo, pero si no lo intento mi futuro puede ser aún peor", asegura.,

El trasplante



En términos muy simples y según explica la investigadora Helen Thomson en el portal sciencealert.com, la técnica utilizada por Canavero consiste en enfriar la cabeza y el cuerpo del donante para detener la muerte celular, luego mantener la espina dorsal del paciente conectada a la cabeza para separarla con un corte limpio y unirla con la espina dorsal del cuerpo "receptor", utilizando un compuesto biomaterial llamado polietilenglicol.



Posteriormente, los vasos sanguíneos, músculos y piel se suturan y el paciente es inducido en coma durante varias semanas para evitar el movimiento. Se aplica electricidad a la columna vertebral para estimularla y así reforzar las nuevas conexiones nerviosas. En caso de rechazo, al paciente se le suministran inmunosupresores.



Según Canavero, esto permitirá que el paciente gire su cabeza y pueda hablar al poco tiempo de la cirugía, pudiendo caminar luego de un año.