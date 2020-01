Fallece Jonathan Demme, el director de El silencio de los inocentes

Jonathan Demme, el director de cine estadounidense cuya carrera tiene trabajos que van del documental de la banda Talking Heads, Stop making sense, a la multipremiada El silencio de los inocentes, falleció la mañana de este miércoles en su casa de Nueva York.

Demme, que tenía 73 años, perdió la batalla contra el cáncer de esófago que arrastraba hace tiempo, tambíen tenía complicaciones cardíacas.

Demme había sido tratado del cáncer en 2010, pero el mal recrudeció en 2015.

Demme mantenía una vida privada, pero su carrera fue marcada por una versatilidad creativa que fue aclamada a comienzos de los 70. Debutó en el cine con Angels hard as they come, producida por Roger Corman, pero su carrera alcanzó otro plano crítico y de éxito comercial con los dramas de los 80 que incluían Melvin and Howard, Swing shift y Something wild.

Sus mayores éxitos vendrían en la siguiente década, con El silencio de los inocentes, que impactó con las actuaciones de Judie Foster y Anthony Hopkins, y Filadelfia, que le valió un nuevo premio Oscar a mejor actuación a Tom Hanks.