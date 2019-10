Juego de Tronos vuelve "con más emoción"

La mundialmente popular serie de televisión "Juego de Tronos" ("Game of Thrones") regresa en su esperada sexta temporada con "más emoción y mucha más sangre que en las anteriores", según dijeron los protagonistas en una charla con EFE en Londres.



La nueva entrega de la superproducción televisiva de HBO basada en la saga literaria "Canción de hielo y fuego", del escritor George R.R. Martin, se estrenará el próximo 4 de abril, una fecha marcada en el calendario por su ingente legión de seguidores en todo el mundo.



El domingo, HBO lanzó un segundo trailer de la nueva temporada, que puede ver en el encabezado de esta nota, en la que se nos adelanta que ningún personaje está libre de morir en la ficción.



Sin embargo, a diferencia de cómo se desarrollaron las cinco entregas anteriores, ésta será la primera vez que la serie se anticipará a los libros, ya que Martin no logró terminar a tiempo la última entrega, "Vientos de invierno", que comenzó a escribir en 2010.



"Para la gente que se ha leído los libros sí supone un cambio drástico desde el punto de vista histórico. Sin embargo, ahora los guionistas han tenido más libertad artística", aseguró la actriz holandesa Carice van Houten, quien da vida en la serie a la sacerdotisa Melisandre.



"Nos adentramos en un territorio completamente nuevo; hemos llegado al final de los libros. Suena raro escribir el futuro de "Juego de Tronos" sin Martin", dijo la británica Ellie Kendrick, que regresa interpretando a Meera Reed tras una temporada ausente.



Además de Kendrick, otro que vuelve a la serie un año después es el joven Isaac Hempstead-Wright, en su papel de Bran Stark. El segundo hijo de Ned Stark y Catelyn, tras encontrar finalmente al Cuervo de Tres Ojos (Max von Sydow), recupera el protagonismo perdido en la pasada entrega.



"En esta temporada veremos que hay muchas cosas que, por fin, comienzan a cobrar sentido", afirmó el actor, antes de que Kendrick, que estaba junto a él en la charla, le cortara y añadiera: "Hay revelaciones del pasado que resultarán muy interesantes".



La quinta temporada finalizó con el envenenamiento de Myrcella por parte de Ellaria Arena, la fuga de Theon Greyjoy y Sansa Stark de Invernalia, y con el sorprendente asesinato de Jon Snow a manos de Bowen Marsh y otros hermanos de la Guardia de la Noche.



La muerte de Snow (Kit Harrington), que incendió las redes sociales y copó cientos de páginas de diarios y blogs, ha hecho que el papel de la misteriosa Melisandre cobre especial relevancia en esta nueva entrega.

"Llevo sintiendo esa presión durante muchos meses, pero no entiendo por qué. ¡Nunca he devuelto a nadie a la vida!. Es cierto que hice algunas cosas mágicas, pero creo que voy a decepcionar a mucha gente", contó Van Houten a EFE en la capital británica.



"Ahora veremos a una Melisandre diferente, una Melisandre que perdió la fe y el control después de que no le funcionara el plan que tenía", explicó la actriz.



Otro personaje que tendrá una importancia especial en esta sexta temporada será Arya Stark (Masie Williams), quien, en su última aparición en la pasada entrega, se había quedado ciega tras haber matado a Ser Meryn Trant con una de las caras de la Casa de Blanco y Negro.



"Lo que tiene que hacer Arya es dejar de lado el odio y la ira que lleva acumulada durante tanto tiempo", sostuvo Williams. "Ha pasado momentos duros y tristes, y en esta nueva temporada veremos a una Arya que afronta una lucha personal, en la que aprende que no todo se puede arreglar con venganza", añadió.



El deseado Trono de Hierro, sede del poder del Rey de los Siete Reinos, seguirá siendo propiedad del joven Tommen Baratheon (Dean-Charles Chapman), después de la muerte de su hermano Joffrey.

"Tommen tiene como objetivo superar sus miedos. Contrariamente al resto del mundo, Tommen no ansía el trono, y sólo quiere estar con su mujer, a la que ama", relató Chapman, que avisó a los espectadores que la nueva temporada de la serie es "mucho mejor y más sangrienta" que todas las anteriores.



Lo mismo dijo el británico Iwan Rheon, que da vida al odiado Ramsay Bolton: "Veremos mucha, mucha más sangre, pero también se dará respuesta a preguntas que hasta ahora estaban en el aire". Y concluyó: "No puedo decir más, sólo que lo que viene es muy emocionante".

A falta de una semana para su estreno mundial, los actores advierten a su legión de seguidores: "Prepárense bien, porque se acerca el invierno".