Apps para que no te digan cómo termina tu serie

Si aún no has tenido tiempo de ver tu serie favorita y no quieres que te revelen el final, entonces esta nota te interesará, pues la BBC realizó un listado de cuatro aplicaciones que te permiten evitar este tipo de comentarios en tus redes sociales.



1. Spoiler Shield

Es una aplicación para todos aquellos rezagados que no han podido ver los capítulos de sus series o partidos de fútbol importantes a tiempo y no quieren saber que ha pasado en ellos.



La aplicación funciona de forma que, seleccionando los eventos o series que queremos bloquear, blindemos los mensajes, posts o tuits que contengan los parámetros que la aplicación considera esenciales en la serie.

2. Tumblr Savior

Te permite establecer "una lista negra" y una "lista blanca" de palabras clave, que como el nombre de la herramienta sugiere, se centra en elegir lo que quieres ver o no en el sitio de micro blogging Tumblr.

3. Tweetdeck

Este programa te permite configurar bloqueos de palabras o frases en tu timeline de Twitter.

4. CommentBlocker

La página Den of Geek, por ejemplo, señala claramente los títulos que están libres de spoilers. Sin embargo, los foros y chats de esta y otras páginas suelen ser un foco de peligros constante.