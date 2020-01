Para achicar la burocracia, la Alcaldía quitará a eventuales

La Alcaldía cruceña informó de que uno de los objetivos de la reestructuración del ejecutivo municipal es achicar el aparato burocrático, pues se considera que la “burocracia es un nido de corrupción”. Por esa razón, una buena parte de los funcionarios eventuales cuyos contratos se vencen en abril ya no gozarán de la renovación. Así lo explicó ayer Jorge Landívar, portavoz del alcalde Percy Fernández, quien, sin embargo, no supo precisar la cifra de eventuales que quedarán sin empleo, salvo aclarar que la medida no toca a Salud.

En una entrevista concedida a EL DEBER Radio, Landívar argumentó: “¿Qué problemas tenemos nosotros actualmente? La burocracia es un nido de corrupción, es un elemento que sustancia a la corrupción”.

Más de un mes atrás, Fernández pidió a sus 18 secretarios municipales que pongan sus cargos a disposición, en medio de una serie de denuncias de cobros ilegales a negocios de la ciudad, hechos de corrupción que salpicaron a funcionarios y exfuncionarios de las secretarías de Asuntos Jurídicos y de Recaudaciones y Gestión Catastral. Luego, Landívar anunció que los cambios en el ejecutivo serían funcionales y estructurales.

“Lo que pasa es que había un descontrol. Ese descontrol ha dado lugar a quejas”, reconoció el secretario de Comunicación. “Había duplicidad de funciones. Había duplicidad. Por ejemplo, lo que hacía Acción Vecinal ahora lo van a hacer secretarías específicas. O direcciones específicas, que van a formar parte, por decir, de la Secretaría de Parques y Jardines (...) y de Obras Públicas”, fundamentó el vocero.

José Negrete, secretario de Asuntos Jurídicos, recibió hace poco una segunda acusación por supuestos cobros ilegales, algo que él niega totalmente. Asimismo, fiscalizadores y supuestos fiscalizadores de Recaudaciones, despacho que depende de Joaquín Crapuzzi, fueron acusados de corrupción.

De los cambios

Mediante un decreto municipal, el alcalde confirmó la semana pasada la desaparición de la Secretaría Municipal de Acción Vecinal, que estaba a cargo de Edil Aponte, y anunció la creación de dos nuevas secretarías: la de Movilidad Urbana y la de de Control y Fiscalización de Empresas Municipales. Además de que la Dirección de Control de Espacio Público ya no dependerá de Asuntos Jurídicos.



Para la presidenta del Concejo, Angélica Sosa, la reestructuración del ejecutivo va acorde con los planes de reordenamiento del transporte y de los mercados que tiene el municipio, y que facilitará la fiscalización del Concejo Municipal.



Landívar aseguró ayer que no cree que los cambios pasen por el retiro de un gran número de secretarios, sino, más bien, por una reorganización del ejecutivo que garantice orden, control y eficiencia, sobre todo ahora que los ingresos por Impuesto Directo a los Hidrocarburos bajaron en todo el país. La concejal Loreto Moreno, por su parte, sostuvo que los cambios que se vienen implican dividir secretarías o reorganizarlas y que para eso no se necesita más funcionarios o más presupuesto