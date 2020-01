Importadores de autos apuntan a crecer el 5%

Luis Encinas, vicepresidente de la Cámara Automotriz Boliviana (CAB), informó que en 2016 se importaron 45.000 vehículos 0 kilómetros, registrando un incremento del 10,75%, con relación a la cantidad de rodados nuevos que ingresaron al país en 2015.

A decir del representante de los importadores de automóviles, el comportamiento del crecimiento de las importaciones bordean el 5% anualmente; sin embargo, la gestión pasada el 10% se vio reflejada por el empuje de los ‘importadores grises’.

“La gestión que acaba de terminar fue anormal, se importaron más vehículos que otras gestiones. Esto se debe a que hay personas particulares, no afiliadas a la Cámara, que están trayendo movilidades de Dubai y otros países que no están acondicionados para el país y que no tienen las garantías”, indicó Encinas.

De acuerdo con Encinas es necesario modificar la ley 2232 (Reglamento para la importación de vehículos automotores”, en la sección en que prohíbe la importación de más de dos vehículos por persona particular.

“Estas personas dejaron de importar 2 vehículos nuevos y están trayendo entre 200 y 300 nuevas unidades, estos importadores grises cuentan con un NIT unipersonal, cuando deberían estar inscritos como grandes contribuyentes, incluso son una competencia desleal, por eso consideramos que es necesario modificar la ley 2232”, añadió.

De acuerdo con cifras de la CAB, en 2015 se importó 41.000 vehículos 0 kilómetros. En 2016 subió a 45.000, y se prevé que en esta gestión la importación de nuevo rodados bordee el 5%.