"Allá el presidente y su conciencia", dice abogada

Ángela Burgoa, una de las abogadas de Gabriela Zapata, confirmó la versión sobre el hijo que la empresaria tuvo con el presidente Evo Morales. El menor está vivo y permanece en La Paz, aunque se evita dar detalles sobre el lugar preciso donde se encuentra. La revelación fue realizada por Pilar Guzmán, tía de la ex gerente de CAMC.



"El hijo está perfectamente bien, sí (está bien). Nos reservamos la información de dónde vive él. Es un derecho muy personal de la señora (Gabriela) Zapata, el cual no puedo violentar", dijo la jurista en diálogo con EL DEBER.



"Ella dirá su versión en su momento. Lo único que queremos decir es que los abogados estamos siendo perseguidos por gente del ministerio de Gobierno. No nos dejan ejercer, como si nosotros fuéramos unos vulgares delincuentes", agregó.



"Estamos siendo acosados, se ha ejercido mucha coherción sobre la señora Zapata. Pienso que están magnificando este asunto. Yo quisiera que a todos los casos por corrupción le dieran la misma celeridad, como el caso del Fondo Indígena", continuó la jurista.



Burgoa aseguró desconocer la razón por la que la madre del hijo de Evo está detenida debido a que transcurrió mucho tiempo desde que la detuvieron, a las 10:30 del viernes, hasta que el Ministerio Público llegó a las instalaciones de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), de la zona sur de La Paz, casi diez horas después.



"No voy a emitir juicios a "priori", respeto lo que haya dicho o haya dejado de decir el presidente. Allá el presidente y su conciencia", apuntó al señalar que "era un secreto a voces" que el niño no había muerto; sin embargo, desconoce si Morales "cumplía con la asistencia familiar".



Ministra dice que Evo no mintió



La ministra de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, Lenny Valdivia, se refirió a la revelación que hizo, el sábado a mediodía, Pilar Guzmán, tía de Gabriela.



La autoridad planteó dos versiones sobre el menor, que Zapata le mintiera a Morales sobre el fallecimiento, y que esté con vida, o que realmente murió y ahora se vale de eso para dispersar la atención ante el proceso jurídico iniciado.



"Nuestro presidente ha dado su versión, no ha mentido. Él ha señalado que había un niño, que estaba enfermo y que se le comunicó que ese niño había fallecido", indicó Valdivia.



"Lo que quiere la señora (Gabriela Zapta) es desviar la atención, sin considerar que para ese efecto está utilizando la imagen de un niño y eso está prohibido bajo el Código niño, niña y adolescente. Vamos a coadyuvar para que se lleve adelante una investigación objetiva", agregó.



Gabriela será presentada este domingo ante un juez cautelar por la supuesta comisión de los delitos de legitimación de ganancias ilícitas, enriquecimiento ilícito con particulares al Estado y uso indebido de influencias en grado de complicidad.



Audio de la entrevista de la abogada con EL DEBER:,