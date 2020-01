Evo abre posibilidad de pago del doble aguinaldo en cuotas

A tiempo de ratificar que el segundo aguinaldo se pagará si el crecimiento económico está por encima del 4,5%, como lo determina el Decreto Supremo 1802, el presidente Evo Morales abrió ayer la posibilidad de que los empleadores del país puedan cancelarlo en cuotas, como se lo planteó en gestiones pasadas.



“Si el crecimiento (económico) está sobre el 4,5% (del Producto Interno Bruto, PIB), va a haber doble aguinaldo. Eso no va a estar en debate con ningún sector social. Los otros años, los empresarios nos han pedido, pagar en dos o tres cuotas, y hemos entendido. Hemos informado a la COB (Central Obrera Boliviana). Puede haber este tema, de ver cómo pagar en dos o tres cuotas el segundo aguinaldo”, afirmó el primer mandatario.



Aseguró que el pago de este beneficio obedece a un estudio previo de seis meses que se realizó con su gabinete económico para ver la posibilidad de que sea cancelado.



El Instituto Nacional de Estadística (INE) en las próximas horas debe a dar a conocer los últimos cálculos sobre el crecimiento económico nacional para que el Órgano Ejecutivo lo establezca a través de un decreto supremo, obligatorio para el sector público y privado.



Situación empresarial



El empresariado alertó, a mediados del mes de septiembre, que el sector agroproductivo, el forestal y la agroindustria no están en condiciones de cumplir con el pago del bono, por lo que en forma conjunta, el presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Ronald Nostas, y el titular de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo (Cainco), Jorge Arias, sugirieron al Gobierno que la aplicación del Decreto 1802 sea de acuerdo con el crecimiento de cada sector y no de manera generalizada.



Ayer, el sector empresarial volvió a insistir en el tema, aunque no quiso referirse a la propuesta del pago en cuotas del segundo aguinaldo, expresado por el mandatario.



Los empresarios privados seguirán esperando los datos oficiales del INE para pronunciarse al respecto.



Mypes, en problemas

El presidente de la Confederación de Micro y Pequeños Empresarios (Conamype), Humberto Baldiviezo, aseguró que su sector no podrá pagar el segundo aguinaldo a sus dependientes, ya que no se ha superado el 1,5% de crecimiento, que está por debajo del 4,5%.

Por otro lado, más de 100 micro y pequeñas empresas (mypes) de Santa Cruz estarían afrontando procesos judiciales por no pagar el segundo aguinaldo de 2015 a sus trabajadores, según el presidente de Fedemype, Javier Challapa, en declaraciones a la agencia de noticias ANF. “El año pasado de igual forma no se ha cancelado el segundo aguinaldo, muchas mypes han cerrado y otras se han visto en procesos judiciales”, apuntó el dirigente