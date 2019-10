Bolivia no fue notificada sobre el "refugio" a Pinto

El Gobierno de Bolivia no fue notificado sobre el presunto refugio definitivo que habría conseguido el exsenador Róger Pinto en Brasil, según dijo el ministro de Gobierno, Carlos Romero. Se harán gestiones para ver si la decisión es cierta.



"Por lo menos nosotros (como Gobierno) no tenemos una comunicación oficial, hemos conocido esta versión por los medios de comunicación que citan como fuente especialmente al abogado (Fernando) Tiburcio, pero no hay una comunicación oficial", señaló.



Manifestó que se comunicarán con autoridades del vecino país, para ver si existe alguna determinación por parte de la Comisión Nacional del Refugiado (Conare) sobre este caso. Afirmó que en esta jornada hablará con el ministro de Justicia brasileño, José Eduardo Cardozo.



"Yo he buscado un contacto con el ministro, con mi contraparte en Brasil, que es el ministro Cardozo y seguramente nos vamos a comunicar en los próximos minutos para verificar cual es la situación", precisó la autoridad.



Según el abogado Fernando Tiburcio, el pasado 31 de julio la Conare del Brasil concedió refugio a su defendido, el exsenador boliviano Róger Pinto, que se encuentra en ese país desde 2013, aunque no existe comunicación oficial.



"La noticia que tenemos es que el Conare, el día 31 de julio, procedió al refugio a Róger Pinto, pero él aún no fue comunicado de forma oficial, por lo que estamos aguardando la comunicación. Depende de los procedimientos burocráticos internos, pero eso solo es una cosa para formalizar lo que se sabe", explicó el jurista en entrevista con EL DEBER.