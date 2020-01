Novio de George Michael es excluido del funeral del cantante

Fadi Fawaz, novio de George Michael, podría no asistir al funeral del artista porque la familia del cantante lo excluyó de los preparativos del sepelio.

“¿El funeral? La verdad es que no puedo dar respuesta alguna. Lo único que sé es que debería haberse celebrado hace ya mucho tiempo, se ha suspendido y retomado tantas veces ya, que sinceramente todo me resulta demasiado extraño”, dijo el estilista al diario The Sun.

El entorno del ídolo musical maneja los preparativos de las exequias con mucho secretismo y recelo, precisamente para evitar la presencia de los medios de comunicación y de sus fans, deseosos de rendirle homenaje.

“Si está llamando para conocer los detalles sobre el funeral de George Michael, lo sentimos pero no tenemos ningún tipo de información para usted”, es el mensaje que aparece en el contestador del número de teléfono de contacto con los familiares del excomponente de Wham.

Para saber

Hace poco se difundió el informe forense final sobre la muerte de George Michael, donde especificaba que la muerte del cantante fue por causa natural.

Por otra parte, el 25 de diciembre (2016), Fadi Fawaz encontró a su pareja, George Michael, muerto en su residencia de Oxfordshire.