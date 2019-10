Adam Prado Encinas: “Mi sueño es ayudar a los necesitados”

_¿Quién es usted?

Yo soy policía egresado de la Escuela Básica de Yacuiba. Tengo 23 años, este es mi segundo año de trabajo y soy nacido en Tarata, en Cochabamba



_¿En qué circunstancias encontró a la señora?

La señora se encontraba en mal estado, venía de una localidad alejada y no podía caminar más y lo que hice fue ayudarle. La señora habló en quechua y como soy de Cochabamba le entendí, la llevé y le ayudé a cruzar el río cargándola. Para la buena suerte, al frente del río estaba una camioneta patrullera y ahí la evacuamos hasta la Caja Nacional de Tupiza.



_¿Cuántos metros caminó con ella?

Unos 50 o 70 metros. Hemos tenido que pasar corriendo porque por ahí pasaban las motocicletas del Dakar.



_¿Cuál es su mayor sueño?

Es ayudar a las personas necesitadas, por eso estudié para ser policía. Hay mucha discriminación con las personas pobres y por eso estudié para ayudar a las personas necesitadas.



_¿En qué zona la encontró?

He ido de Yacuiba en comisión del Dakar a Tarija y de Tarija nos comisionaron a Tupiza y de Tupiza me designaron al puente Palala y por ahí circularon las motocicletas. La señora me indicó que venía de un lugar alejado, estaba cansada y tenía que ayudarle a pasar el río, cosa que a nadie dejamos pasar, pero como ella se encontraba delicada de salud, tenía que ayudarla a pasar.



_¿Qué dijeron sus padres?

Se han puesto a llorar y me dijeron que siga adelante. Los quiero y gracias por ese apoyo que me han dado con esta profesión