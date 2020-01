Paro en la maternidad por falta de insumos

Trabajadores de la maternidad Percy Boland cumplen un paro de 24 horas en protesta porque están faltando algunos productos básicos para la preparación de comidas para las pacientes. Por ejemplo, indican que el pan no tiene buen sabor y que se echan a perder en menos de un día.



La dirigente del Sindicato de Trabajadores de dicho nosocomio, Marlene Salvatierra, atribuye el problema a que la Gobernación de Santa Cruz no ha renovado los contratos con los proveedores, que se encargaban regularmente de entregar insumos a la maternidad.



El fin de semana la situación llegó al extremo que faltaban vegetales para preparar la comida, por lo que los trabajadores se vieron obligados a llamar de emergencia a un proveedor, comentó Felicia Guardia, encargada de recibir los alimentos en la despensa.



Debido al paro de actividades, no hay atención en la Consulta Externa, solo en Emergencias.