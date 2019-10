Chile habla de mejorar el 'acceso al mar' de Bolivia

"Estamos dispuestos a mejorar el acceso de Bolivia al mar, eso no nos afecta", declaró el agente de Chile ante La Haya, José Miguel Insulza, pero considera que "el tema de la soberanía sí nos afecta", en referencia a la demanda que Bolivia inició en la Corte Internacional de Justicia (CIJ).



Según consignan medios del vecino país, las autoridades chilenas consideran que "no es bueno perder" esta causa, pese a que no está en juego el Tratado de 1904 que definió las fronteras entre ambos países tras lo que consideran "Guerra del Pacífico" y que el Gobierno ve como una "invasión" realizada finales del siglo XIX en la que Bolivia perdió la salida soberana al mar.



El presidente boliviano, recrudeció la guerra dialéctica con Chile, está tratando de recabar apoyo para su causa en el mundo entero. Pero lo que más molesta a las autoridades chilenas es que "nos ha insultado", reconoció en la víspera el exsecretario general de la OEA.



"Nos tiene muy preocupados no por lo que se dijo ayer o lo que se pueda decir mañana, sino por el clima que se crea y que daña las relaciones con Bolivia", explicó el representante, frente a la polémica por la base militar chilena de Cariquima, a más de 20 kilómetros de frontera.



Concluyó que "con Bolivia hemos construido una relación con mucha dificultad y debemos tratar de conservarla" dijo antes de agregar que después de este juicio, cuyo veredicto no se espera antes de 2018, "tendremos que sentarnos a negociar".