Del teatro colegial al cine en Hollywood, la historia de Reynaldo Pacheco

El boliviano Reynaldo Pacheco, radicado en Estados Unidos, dio el salto de la actuación en el teatro colegial y bohemio a las producciones en Hollywood junto a ganadores del Óscar como Sandra Bullock y Christopher Plummer, tras una década de aprendizaje, rechazos y oportunidades que llegaron progresivamente.



Pacheco llegó esta semana a La Paz para dialogar con los medios

sobre su participación en la gala de los Premios Platino, celebrada

el 24 de julio en Punta del Este, y anunciar sus nuevos proyectos. El boliviano resaltó que "en este largo proceso de 10 años" aprendió que un actor no puede identificarse "ni con el rechazo ni con el éxito porque son muy efímeros", por lo que prefiere quedarse con las experiencias.



"Estoy muy agradecido por esta increíble experiencia que me ha

llegado. Me identifico con construir, quiero hacer música, quiero

producir historias para Bolivia, quiero escribir, quiero dirigir, quiero experiencias que me hagan crecer como ser humano y ojalá inspiren a otras personas a seguir sus sueños", señaló.



Pacheco, de 29 años, dio sus primeros pasos en la actuación en

los festivales de teatro de su colegio en La Paz, La Salle, y luego

trabajó con diferentes compañías, "tratando siempre de crecer porque

no había una escuela" de actuación en Bolivia.



"Llegó un momento en el que después de haber actuado en los

teatros, en los patios de colegio, en bares, sentía que tenía que

seguir creciendo", afirmó. El actor llegó a Estados Unidos con una beca para hacer una licenciatura en francés, dramaturgia y ciencias políticas en la universidad Wabash College, que le permitió hacer teatro en lugares como México, Ecuador, Londres y Francia.



Pacheco postuló a diferentes escuelas estadounidenses y fue

aceptado en la universidad USC, en la que hizo una maestría en

actuación durante tres años, tras los cuales comenzó el largo camino de las audiciones en Los Ángeles.



Finalmente en 2010 obtuvo su primer papel en Beginners, una

película independiente que, según dijo, "nadie creía que iba a

llegar a ningún lugar", pero luego se tradujo en un Oscar y un Globo

de Oro para Christopher Plummer como mejor actor de reparto.



Pero el salto mayor se dio cuando le ofrecieron participar en Our Brand is Crisis junto a Sandra Bullock, Billy Bob Thornton, Anthony MacKie y Joaquim de Almeida, entre otros. El filme se basa ligeramente en un documental homónimo sobre la aplicación de estrategias de campañas políticas estadounidenses en las elecciones presidenciales de Bolivia en 2002, en las que Gonzalo Sánchez de Lozada le ganó a Evo Morales y fue reelegido presidente.



Por esa película, Pacheco está nominado a Mejor Actor de Reparto

en los premios Imagen Awards, que se entregarán el próximo 9 de

septiembre en Beverly Hills. El boliviano comparte esa nominación con Edgar Ramírez (Joy) y Lou Diamond Phillips y Rodrigo Santoro (The 33).