Salinas promete un Mundial si llega a la FBF

César Salinas, presidente de The Strongest, ratificó a DIEZ.bo su postulación a la presidencia de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF). Prometió un mundial en caso de llegar a la presidencia del ente federativo.

"Estoy cada día más decidido a presentar mi candidatura a la FBF. Me siento respaldado, hay muchas cosas por cambiar. Hay que luchar porque Bolivia esté en el lugar que merece, no es posible que después de tantos años no se haya podido llegar a un mundial, algo hay que hacer. Estoy convencido de que con trabajo lograremos clasificar a uno", indicó Salinas.

Sobre la posible candidatura de Guido Loayza, presidente de Bolívar, junto con Ernesto Álvarez, titular de Oriente Petrolero, Salinas indicó que prefiere no emitir una opinión hasta que sea oficial.

"No emitiré ningún comentario, se dice que el señor Loayza quiere postularse, pero hasta que mañana (este martes) no sea oficial su candidatura, prefiero no hablar. Puede ser que no se anime", agregó.

Salinas añadió que observa bastante regionalismo y una lucha de poder entre los dirigentes para llegar a la presidencia de la FBF. "Porque soy humilde, vengo del campo, no creen que sea capaz de asumir el reto de llegar a la presidencia, pero tengo fuerza para demostrar lo contrario, pienso que el fútbol es para unir y no separar", acotó.

Cierre de inscripciones

La convocatoria finaliza este martes, a las 18:30, en Cochabamba. Los dirigentes que pretendan presentarse deberán hacerlo hasta esa hora, luego evaluarán las fórmulas para los comicios programados para el 15 de septiembre.