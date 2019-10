Sony apuesta al E3 como carta ganadora

Sony ha dejado este lunes claro que su obsesión con PlayStation es tener un catálogo de juegos seductor, consciente de que son los títulos los que ayudan a vender consolas.



Acción, clásicos recuperados, sagas renacidas, superventas

La compañía japonesa ha acudido a su conferencia previa a la feria E3, celebrada en el Memorial Sports Arena de Los Ángeles, con Uncharted 4: A Thief"s End, The Last Guardian, el remake de Final Fantasy VII, Shenmue 3 y No Man"s Sky debajo del brazo.



Se esperaba su apuesta de realidad virtual Project Morpheus centrara el evento, pero Sony apenas ha pasado por ella de puntillas y ha decidido dedicar el grueso de la conferencia a los videojuegos.



Con la vista puesta especialmente en el sector de los jugadores hardcore y más entregados, ha sacado a la palestra títulos que parecían haber desaparecido del mapa o quedado atrapados en la nostalgia de otros tiempos.



Es el caso de la aventura The Last Guardian, de Fumito Ueda, autor de los admirados clásicos Ico y Shadow of the Colossus. La audiencia no ha reprimido su alegría al ver las primeras imágenes de este juego protagonizado por un niño y un gran animal, ya que The Last Guardian ha estado en el limbo durante años y muchos ya pensaban que no vería la luz. Lo hará para PlayStation 4, aunque no antes de 2016.



Algo parecido ha pasado con el anuncio de Shenmue 3, el juego de rol en mundo abierto que cerrará, tras 14 años de paréntesis, la trilogía japonesa protagonizada por un muchacho que quería vengar la muerte de su padre.



Su creador, Yu Suzuki, ha recurrido a la plataforma de financiación colectiva Kickstarter para financiar el proyecto, que en apenas unas horas ha recaudado más de 1,2 millones de dólares.



Será exclusivo para PlayStation 4 y PC



Y los más nostálgicos han estallado de júbilo al conocer que hay en marcha un `remake de Final Fantasy 7´ que llegará para PlayStation 4.



Muchos aplausos ha recibido asimismo Nathan Drake, el aventurero de la saga Uncharted, que se volverá a meter en problemas, esta vez rodeado de piratas y junglas.



Lejos de las sagas de disparos y acción se enmarca Dreams, el último experimento de los creadores de Little Big Planet que anima a crear y compartir personajes y animaciones de aire surrealista y onírico.



También de los estudios de Sony nace Horizon, un videojuego de acción que presenta un futuro en el que las ciudades han muerto y la naturaleza ha reconquistado la superficie terrestre. En ese contexto, una mujer habrá de enfrentarse a una especie de dinosaurios robotizados.



Si Microsoft ha conseguido que la nueva aventura de Lara Croft, Rise of the Tomb Raider, llegue primero a su consola Xbox One, Sony ha hecho lo propio con el remake del aclamado Final Fantasy 7, World of Final Fantasy y las luchas de Street Fighter V.



Además, la compañía nipona ha anunciado que algunos grandes superventas ofrecerán contenidos exclusivos para PlayStation 4: es el caso de Assassin"s Creed Syndicate, la expansión de Destiny, llamada The Taken King, Hitman y Call of Duty: Black Ops III, la nueva entrega de la franquicia de videojuegos más vendida de la historia.



Aunque la realidad virtual será uno de los grandes reclamos de la feria E3, que da comienzo mañana en Los Ángeles, Sony ha dedicado escasos minutos de su conferencia a Project Morpheus.



El consejero delegado de Sony Computer Entertainment, Andrew House, ha indicado que "los desarrolladores están evolucionado para crear experiencias realmente inmersivas, si bien aún no se ha tocado techo con la realidad virtual.



House ha asegurado que Sony trabaja para que la experiencia de juego de la realidad virtual sea social y conecte a los usuarios en lugar de aislarlos.