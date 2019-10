Muñoz vuelve a la carga: La demanda boliviana es un "error histórico"

El canciller de Chile, Heraldo Muñoz, afirmó el viernes que la demanda que Bolivia presentó contra su país en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya es un "error histórico" que ha enturbiado la relación bilateral y ha "alejado" a los pueblos.



"Creo que es un error histórico lo que hicieron, porque hoy estaríamos hablando de todos los temas que les interesan a ellos y a nosotros, en vez de estar enfrentados en La Haya, y eso creo que no le hace bien a ninguno de los dos pueblos y (...) los pueblos se han alejado", dijo Muñoz en una entrevista con radio Cooperativa.



El jefe de la diplomacia chilena sostuvo que le gustaría hablar del futuro y no del pasado con su vecino, y afirmó que en Bolivia se están dando cuenta que la demanda es "un callejón sin salida".



Muñoz respaldó las palabras de Gabriel Gaspar, el embajador chileno en misión especial por la demanda marítima boliviana, quien este jueves sostuvo que ambos países tienen asuntos pendientes, aunque ninguno es de carácter territorial.



"No hay temas territoriales pendientes, no hay temas limítrofes pendientes. Sí hay muchos temas pendientes en la relación bilateral", declaró el canciller.



Bolivia busca un fallo de la CIJ que obligue a Chile a negociar de buena fe la restitución de una salida soberana al mar que el país del altiplano perdió en la Guerra del Pacífico (1879-1883) contra su vecino.



Chile tiene plazo hasta el 25 de julio para presentar la respuesta a la memoria que presentó Bolivia, luego de que en septiembre pasado la CIJ rechazara el recurso que exhibió el equipo chileno para que el tribunal se declarara incompetente en este caso.

