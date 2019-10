“Hay tendencia a la especialidad veterinaria”

Hablar de especialidad en la medicina veterinaria es un tema casi desconocido en Bolivia, más aún conocer a veterinarios expertos en Neurología Animal como Adrián Rigazzi, un argentino que lleva 10 años practicando esta materia para dar calidad de vida a las mascotas en el hospital escuela de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

_¿Es nueva la especialización en Medicina Veterinaria?

Soy de la segunda generación de especialistas neurólogos, llevo 10 años practicando esta materia. En la medicina veterinaria hay una tendencia a especializarse en determinadas ramas, quizá Argentina lleva la delantera, pero hay muchos colegas de otras partes de Latinoamérica. En el hospital de la facultad, en la UBA, tenemos Cardiología, Dermatología, Nefrología, Neurología, Enfermedades Respiratorias y otras.



_¿Para que haya especialidades quiere decir que hay un mercado en crecimiento?

Sí, se va ampliando el mercado pues hay una tendencia de responsabilidad hacia las mascotas, pues al adoptar un animal se debe entender que depende totalmente de nosotros en lo referente a la provisión de alimento y de sanidad.



_¿Buenos Aires es un gran mercado para la especialidad veterinaria?

No manejo cifras exactas, pero atendemos entre 500 y 700 pacientes al año, algunos de ellos nos derivan de las clínicas privadas, por lo que considero que Buenos Aires es un mercado en crecimiento.



_¿Qué equipos se usan en esta especialidad?

Se usan aparatos que renueva la medicina humana. En el servicio de la UBA tenemos un encefalograma medio viejito, aún no es digital; un osciloscopio con chorro de tinta; además de un equipo que hace los potenciales visuales, auditivos y somatosensitivos donde se conecta al animal con los electrodos y estos a una computadora para completar el estudio. También hay electromiógrafos y otros aparatos.



_¿Estas máquinas ayudan a determinar la dolencia del animal que no puede expresar lo que sufre?

Sí, además tratamos de extrapolar conceptos de medicina humana para ver si esas conductas o problemas se repiten en los animales.



_¿Qué tipos de animales son los más atendidos?

En neurología tenemos distintos pacientes, pero lo más común son perros y gatos, aunque también hacemos colaboraciones en el estudio de corderos, erizos africanos y aves exóticas.



_¿Estas consultas ayudan a dar calidad de vida al animal o a la mascota?

Claro que sí, es una tendencia que sigue creciendo en el mundo porque se siguen formando especialistas, pues hay profesionales en neurología en Chile y Colombia.



_En Bolivia, ¿cómo ve el panorama?

Por lo que pude ver en Cochabamba hay una doctora que está por implementar un tomógrafo, de ahí comenzará a desarrollarse y se puede pensar en dar mejor calidad de vida a las mascotas accidentadas o con una enfermedad.



_En el país se han dado casos de eliminación cruel de canes, ¿se puede evitar esto?

Hay países que tienen organismos de control para los animales en situación de calle, opino que si el animal no es adoptado y es muy peligroso se le debe practicar la eutanasia con una inyección intravenosa. Muchas veces la gente posee mascotas que no puede controlar y cuando la lleva al veterinario nos exige que seamos una especie de domadores, para ser domador mejor me voy a un circo, pero les recuerdo que soy veterinario