Opositores observaron pocas ideas sobre futuro económico

El trabajo que desarrollará el Gobierno de Evo Morales en los próximos cinco años fue la principal falla en el discurso-informe que presentó ante la Asamblea Legislativa y fue el principal punto rescatado por los opositores políticos; los masistas se apresuraron a “explicar” esta omisión y dijeron que habrá otro discurso.



El expresidente Jorge Quiroga afirmó que más allá de la evaluación, el presidente debía exponer qué hará en estos años y más aún tomando en cuenta que se avecina una crisis internacional y que puede afectar a Bolivia; le recordó a Morales que olvidó revelar de dónde provinieron los recursos que recibió el país durante estos años y dijo que todo se debió a los acuerdos de gobiernos anteriores y no a una política económica de Evo Morales.



El senador Óscar Ortiz (UD) manifestó que el informe no era una rendición de cuentas y lo que correspondía era describir la tarea del Gobierno para encarar la crisis económica que amenaza al país; añadió que el Gobierno nunca realiza un informe del año, sino que todo el tiempo compara toda su gestión con la de los gobiernos anteriores, lo que dificulta una evaluación real.



La justicia

La jefa de bancada de UD, Norma Piérola, censuró al presidente por responsabilizar al pueblo de Bolivia del fracaso de la justicia y dijo que los únicos responsables son los propios gobernantes que se empeñaron en designar a las autoridades sin escuchar las observaciones que se realizaron entonces y que deben establecerse responsabilidades de los que impulsaron este proceso de elección de los jueces.



Jorge Quiroga adelantó que se debe sancionar y procesar a los responsables de la forma de elección porque el país gastó millones de dólares en todo el trabajo, desde la preselección hasta la elección de los magistrados que ahora son censurados.

El magistrado Ruddy Flores dijo que ellos saludan la decisión del presidente de convocar una cumbre por la justicia y adelantó que ellos como institución pedirán ser parte y aceptarán las conclusiones de ese cónclave judicial.



Advirtió de que ellos hicieron conocer las observaciones que tenían del sistema judicial, pero que no fueron escuchados y que ahora se abren a esta cumbre para explicar desde dentro las fallas que tiene el sistema judicial.



Otro informe

El jefe de bancada del MAS en el Senado, Pedro Montes, adelantó que Evo Morales oficializará su pedido de otro espacio en el Legislativo y en los medios de comunicación para presentar todo el informe detallado y los proyectos que tienen como Gobierno nacional para los siguientes cinco años.

En su opinión, el informe que brindó debería ser suficiente, pero dijo que la población debe saber qué se hizo en detalle y qué proyectos se desarrollarán en esta gestión, por lo que pedirán otra audiencia en el Legislativo