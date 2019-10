Esqueletos enseñan que el amor no tiene etiquetas

La campaña "Love has no labels" (El amor no tiene etiquetas) demuestra con la ayuda de una pantalla de rayos X que todos somos iguales cuando de amor se trata.



Las imágenes muestran los esqueletos de una pareja dándose un beso, pero para sorpresa de los espectadores cuando salen ante el público son dos mujeres que demuestran su amor. En el vídeo participan también personas de distintas razas y religiones.



La campaña realizada por la organización Ad Council “tiene el desafío de que abramos nuestros ojos para que la parcialidad y nuestros prejuicios se detengan en nosotros mismos, en nuestros familiares, amigos y conocidos”, explican en su página web.



“Mientras la gran mayoría de los estadounidenses consideran que no tienen prejuicios, muchos de nosotros, sin darnos cuenta hacemos juicios de valor a la gente basada en lo que vemos, ya sea su profesión edad, religión, género, sexualidad o discapacidad", se lee en la descripción del vídeo.



Las imágenes fueron compartidas en YouTube el 3 de marzo y a la fecha ya cuenta con más de 26 millones de visitas.