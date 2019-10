La piratería e impuestos agobian a una librería

“La lucha contra la piratería la hemos perdido y el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) nos está matando. No quiero parecer un quejón, pero llega un momento en que uno ya no tiene las fuerzas suficientes para seguir luchando”.



Así resume don Peter Lewy el desánimo que le provoca tener que enfrentarse desde hace varios años a estos obstáculos, los mismos que son inherentes a la mayoría de los que se dedican al negocio formal de los libros en nuestro medio.



Esta situación lo ha llevado a considerar (y no es la primera vez) el cierre de Lewylibros, la librería que funciona desde hace varias décadas en la calle Junín y que es un referente en la ciudad, sobre todo para los que buscan títulos en literatura y ciencias sociales, que son la especialidad del lugar.



Ley

En 2013, se promulgó la Ley del Libro y Lectura Óscar Alfaro, que elimina los impuestos al IVA y a las transacciones en el comercio de libros. Esta medida implicaba que los libros mínimamente debían bajar el 16% en su costo legal habitual.



Según Lewy, esta exención impositiva no ayudó en nada y afirma que el sector librero está sufriendo de la persecución que también viven otras áreas, por los cobros y multas desmedidas que está aplicando el SIN.



“No tienen consideración, están matando a la gallina de los huevos de oro. Nosotros pagamos nuestros impuestos, no contrabandeamos para que nos pongan tantas trabas. Los verdaderos evasores están en los mercados y a media cuadra de la plaza principal, donde hay librerías que ofrecen libros piratas”, añadió Lewy.



Acerca del posible cierre de su librería indicó: “No he tomado una decisión todavía. Voy a esperar a que pase la feria (del libro) para ver qué hago”.