Jennifer Salinas estrena videoclip en contra el abuso sexual infantil

La boxeadora boliviana Jennifer Salinas estrenó su videoclip de la canción "Qué te atrajo a mi", que trata sobre el abuso sexual infantil y tiene el objetivo de prevenir estos casos en la sociedad.



“Se estima que ocho de cada diez casos de abusos sexuales se presenta por parte de familiares”, se escucha al inicio de la canción donde hay muchas otras noticias que hablan de este tema.



Es por eso, que la boxeadora espera "que el mensaje llegue a muchos y podamos trabajar juntos hacia el cambio. Si logramos prevenir por lo menos un caso de abuso sexual, todo esto habrá valido la pena", escribió en su perfil de Facebook.



"Este tema surgió después de enterarme sobre la noticia de un bebé de nueve meses que falleció tras ser violado. Lloré mucho y cuando me di cuenta mis emociones empezaron a reflexionar en la melodía", indicó la boxeadora en su cuenta de YouTube.



La campeona mundial vigente de la categoría supergallo reveló el anterior año que fue víctima de vejación a sus cinco años. En una entrevista en la red Uno, Jennifer aclaró que el individuo era cercano a su familia y que actualmente vive en Santa Cruz, donde supuestamente abusó de otras menores e incluso estuvo preso en la cárcel acusado de violar a una de sus hijas que sufría de retraso mental.



"Soy sobreviviente de abuso sexual infantil. Eso me llevo al boxeo, pero antes que boxeadora, soy mujer y fui niña. Me robaron la inocencia, y con mi tema estoy protestando. Quiero llevar a la gente que no sabe como es vivir con eso, al hueco de nuestra soledad, ira, locura y en mi caso, al centro de mi mas grande motivación para pelear, pelear la pelea que no pude pelear antes", explicó Jennifer.