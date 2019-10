Transportistas rechazan carta del Gobierno y el bloqueo no se suspende

La dirigencia del transporte pesado rechazó la carta enviada por el Ministerio de la Presidencia, en el que se llama a la instalación del diálogo tras la realización del referéndum del 21 de febrero, y anunciaron que seguirán el bloqueo nacional de caminos.



"No se levantarán las medidas de presión, en tanto y cuanto no se firme un acta de compromiso que permita un tratamiento, mediante de mesas de trabajo, poner en tapete el tema impositivo y todos los temas que de un tiempo a esta parte están lacerando a nuestro sector", señala la parte más importante del pronunciamiento del transporte pesado.



El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, envió una carta a toda la dirigencia del sector para que se instale el diálogo con el presidente Evo Morales tras el referéndum, tomando en cuenta el compromiso de levantar el bloqueo si se hacía este llamado.



En la carta no se precisa la hora y fecha exacta del encuentro ni la agenda temática del mismo, que es lo que quieren precisar los transportistas.



Hasta mientras, miles de personas siguen afectadas en varias ciudades del país, impedidas de movilizarse por los bloqueos. El conflicto continúa además a solo dos días de iniciarse el largo feriado de Carnaval.



Reinician bloqueo en Santa Cruz



A las 16:15 de este miércoles se reinició el bloqueo en el norte de Santa Cruz, tras tres horas de cuarto intermedio que se acordó con la Policía para permitir el paso de vehículos que estaban varados hace días.



Según la información del diario El Norte de Santa Cruz, sin que medie ningún acto violento, los camioneros volvieron a cerrar la ruta, aunque ahora se encuentra en el lugar un contingente de la Policía vigilando sus movimientos.



Por otro lado, en Ichilo donde, hay un punto de bloqueo que se inicia en San Carlos y se extiende hasta Yapacaní, también se mantiene, pese a que se había suspendido por una hora la jornada de este miércoles, 11:00 a 12:00.



