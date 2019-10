Percy Fernández habló sobre su salud y explicó su apego a Goni y a Evo

Lleva más de 14 años gobernando la ciudad, en 1990 fue electo alcalde por primera vez. Para los periodistas siempre ha sido complicado entablar un diálogo sin sobresaltos con él.



Con el paso de los años, la relación empeoró. Ahora, por decisión suya y de sus asesores es muy difícil hablar "face to face". Pero no hay peor gestión que la no se hace, buscamos a sus colaboradores más cercamos para solicitar oficialmente una entrevista con el burgomaestre, ante el silencio que apuntaba a un no, hicimos un cuestionario al que sí accedió a responder.

Si bien es cierto que siempre será mejor estar frente al entrevistado para reprepreguntar y describirlo, más en este caso cuando todos quisieran saber cómo está Percy Fernández, se animó a responder de cómo ve la ciudad, los grupos de poder, de sus apegos a los presidentes de turno, de su salud y de sus posibles sucesores.



_¿Sigue pensando que la peor miseria de mucha gente que vive en Santa Cruz es la mental, como me dijo en una anterior entrevista?

En Santa Cruz de la Sierra, en el país, en todas partes, en el mundo...

usted ve millones de seres humanos sobreviviendo en condiciones inhumanas por falta de agua, de alimentos, de acceso a la educación; ni le digo de atención de salud, de sufrir -sin comerla ni beberla- la tragedia de las guerras.



Eso es miserable, pero la peor miseria, Dios mío, es la miseria mental, la que se interpone entre el derecho a vivir mejor que sobrevivir y el deber de los que viven mejor, el deber de hacer lo necesario para que los que no tienen nada tengan mejores condiciones.



De otro lado, ¿cómo se explica que teniéndolo, relativamente, todo haya tanto abuso con lo que es público, lo que es de todos? Tiene que ser un problema de miseria mental, de no querer que lo que es de todos sea bueno, bien mantenido, preservado, mejorado, justamente para que sea para derecho de todos y para siempre.



¿Cómo se explica que, de no tener un lugar seguro para ir a pasear y ahora tiene parques protegidos, grandes y hermosos, o había basurales y ahora tiene plazas, uno tenga que estar viendo que no se roben los cables, que no rompan los bancos, los juegos infantiles rotos por gente adulta, basura por todas partes? La gente hace basura y la echa en un espacio público para ensuciar, para "fregar", porque cree que otro debe levantarla y limpiarla.



Eso es de una mente miserable, ¿no le parece? Yo decía, si usted hace basura y no sabe dónde la va a poner, cómasela.



Es metafórico, claro, pero es verdad. Otro ejemplo, usted tiene unos árboles hermosos en su patio o en su acera, arbolangos bellos, los plantó su abuelo o su tatarabuelo, su padre, o alguna generación anterior, pero se le ocurre que va a construir un edificio, un cuartito o que la acera es su estacionamiento. No pues querido, es que estás cambiando lo que es por lo que no es.



¿Cuánta ilusión hubo en plantar ese árbol en ese cruceño queridísimo, qué lugar imaginaba para vivir, lleno de árboles como el lugar que lo vio nacer o el lugar del que vino.



¿Sabe qué? Pienso que quienes derriban un árbol es porque del lugar que vienen no existe la cultura del árbol. O si es de acá, porque algo le cambió la mente, que vio primero lo fácil, lo cómodo, la flojera, para no pensar en cómo construir o hacerse del lugar sin derribar el árbol. Miseria mental, le dicen.



_¿Eso impide tener una ciudad más ordenada?

Sin duda. El ejemplo se lo puedo graficar en el transporte, en los mercados, en los centros comerciales, en el ámbito privado, como en el público. Hay un tema cultural que está instalado y tiene mucho que ver con el cambio explosivo de pueblo de 400 años de soledad y la ciudad que creció hasta más allá de los pueblos y del río que la rodean y más alto que las tejas coloniales de las galerías del centro.

_Alguna vez explicó que las soluciones para las necesidades del vecino o de una ciudad nacen en la mente, en este caso de las autoridades municipales. Así por ejemplo en los inicios de su gestión propuso construir la infraestructura básica de la ciudad. ¿Seguimos en esa etapa o estamos en otra?

Seguimos porque el índice de crecimiento poblacional no se detiene.



Ese es un factor que está fuera del ámbito local, acá viene quien sigue encontrando oportunidades en una ciudad que se las brinda abiertamente. Desconozco si algún gobierno nacional o alguien se está ocupando o viendo qué hace para que otros pueblos, localidades o ciudades ofrezcan las mismas o mejores oportunidades que Santa Cruz de la Sierra para que el vecino, la vecina, la familia, elija irse a vivir a un lugar donde crea que va a tener una vida mejor.



_Cuando usted asumió el mando del gobierno municipal la primera vez la ciudad no llegaba a los 700.000 habitantes, ahora sobrepasa los 2.000.000. ¿Debe ser mucho más complejo gestionar desde la Alcaldía?

Las necesidades de la gente son las mismas. Lógicamente que con el progreso y el crecimiento llegan problemas que antes no existían, como la demanda de seguridad ciudadana, de controles de diferentes tipos. Más que complejo, creo que las demás instituciones también tienen que funcionar.



Fíjese cómo la banca se multiplica de norte a sur y de este a oeste. ¿Usted les pregunta por qué hacen tantas sucursales o construyen tantos cajeros automáticos? Tienen un plan de atención a la demanda.



El Gobierno municipal, por supuesto, es distinto porque no busca clientes sino que tiene personas, vecinos y vecinas, que se enferman, que tienen niños, que precisan estudiar, que son ancianos, que se alimentan, que tienen un salario o no lo tienen, que les gusta salir a pasear en familia, hacer su churrasquito, en fin, son dos millones de seres humanos con necesidades, aspiraciones y sueños y lo público siempre debería ser la primera opción, además que la CPE (Constitución Política de Estado) así lo manda.



_¿Está satisfecho, conforme, o se reprocha algo del trabajo que ha realizado por la ciudad en sus diferentes gestiones?

Uno siempre quiere hacer más, hacer las cosas mejor, es parte del espíritu inconforme, de la búsqueda permanente. Creo que no hay peor gestión que la que no se hace y si hay algo de lo que no me puedo quejar es de que trabajamos muchísimo, todos los días del año.



Hace diez años que no sé de vacaciones y no me quejo, al contrario, si tuviera vacaciones estaría aquí, firme y al pie del cañón, leyendo, aprendiendo, trabajando. Uno vino así al mundo, no sé si fue de verla a mamita Piedades o que uno es así nomás, el trabajo es nuestro modo de vivir y servir a los demás es nuestra forma de querer.



_¿Lo de la pavimentación es tema resuelto porque avanza sin problemas; está transformando la infraestructura escolar, hospitalaria y en cada barrio hay un parque; qué otras cosas faltan por construir?

Seguimos con el drenaje también, no paramos hasta concluir la habilitación del sistema de desagüe de la ciudad hasta las cuencas que correspondan.



Es una infraestructura de mucha inversión, pero muy necesaria para solucionar el anegamiento de los barrios. Cuando llueve torrencialmente, cada vez se tienen que ir más lejos los periodistas a buscar barrios inundados y está bien, sería educativo que informaran o compararan con otras ciudades del mundo: nos inundamos por el caudal de lluvia pero la ciudad desagua una belleza, en cuestión de horas pareciera que Santa Cruz fuera otra ciudad a la de hace treinta años.



No digo que agradezcan el trabajo realizado porque es nuestra obligación, apenas que sí hay motivos para alegrarse porque las cosas se están haciendo bien y nos inundamos menos.



Vamos a trabajar en el tema de las aceras, que son una responsabilidad del propietario de cada casa o inmueble, aunque también es cierto que no da más la ciudad sin continuidad ni seguridad para los peatones. Y en todo lo que haga falta, en la medida que la población demande, el presupuesto acompañe y la ley lo mande.



_¿Parece que el desafío permanente es el reordenamiento de los gremiales que todos los días buscan tomar las calles y avenidas, así como el transporte público. Es muy complicado trabajar con ellos?

Complicadísimo. Ya ve que uno dice algo en un contexto y enseguida saltan los detractores que por atacarlo a uno, defienden lo indefendible. Igual no aflojamos y estamos trabajando en organizarnos, gremiales, autoridades y usuarios de algún modo que lleguemos a acuerdos y los cumplamos.



Con el transporte igual. Son poderes de larga data, usted los conoce tanto como yo. Son poderosos aquí y en todos lados. Ninguna otra institución del Estado encara estos temangas, no me estoy quejando, apenas le relato la realidad. Lo vamos a seguir haciendo, con gusto, con empeño, con la esperanza de que ellos entiendan que si mejoran, mejoramos todos.



_¿Cómo cambiará la ciudad cuando se concrete lo del tren metropolitano?

Eso se verá en su momento. La gente será la que lo diga, con su actitud, con su cambio de hábitos, con su relación con este nuevo medio de transporte masivo, público, novedoso, moderno. Fíjese cómo funcionan las ciudades que tienen tren subterráneo, tren en la superficie, transportes públicos de gran magnitud. Claro que cambia y estoy seguro que será para bien.



Tendremos que aprender a vivir con tren y también a quien no le guste, le tendrá que pasar que seguirá viviendo sin tren. La ciudad está viva, se acomoda.



_¿El reclamo en los últimos años ha sido que apueste más al desarrollo humano, usted cree que hace falta invertir más en ese aspecto?

Mire, he pasado siglos leyendo y conversando sobre desarrollo humano. La definición más acertada que encontré creo que fue en un documento del PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo), hace 20 años y nadie, pero nadie, entiende el desarrollo humano como esa definición.



El desarrollo humano tiene un concepto para los teóricos y para los investigadores sociales, otro muy distinto para los políticos, otro para la realidad de los vecinos, las vecinas, los niños, los jóvenes, los ancianos.



El desarrollo humano es la capacidad de realizar cada quien sus propias aspiraciones con acceso a las mismas oportunidades, más o menos iguales. Mi oficio es achicar la brecha en la desigualdad del acceso a las oportunidades.



_Usted ha sido uno de los pioneros en la lucha por democratizar el poder en la ciudad, lo cual lo obligó a librar duras batallas con los grupos de poder. ¿Se avanzó en ese frente o cree que hay luchas por venir?

En alguna parte, están. No crea que no los veo. Ahora andan medio de capa caída o funcionando de otro modo pero cualquier "ratingo" pelan capucha. Van a aparecer en la próxima elección municipal y me parece bien porque siempre les he dicho, preséntense a elecciones, ganen una elección y trabajen de frente por Santa Cruz.



Con tanto tiempo transcurrido, el pueblo no se va a dejar engañar, son muchos los beneficios de tener un Gobierno municipal libre de cualquier atadura o interés de poder. Los vecinos son los que tienen más de 10.000 obras que les sirven, que acrecientan el patrimonio público, la infraestructura pública, lo que es de ellos, de todos y no de unos cuantos.



_¿Le ha costado mucho mantenerse en el poder, ya que hasta sus propios concejales intentaron poner trabas a su trabajo?

No, no, no, no. A mí lo que me ha costado estar en el puesto de alcalde, es someterme a las elecciones populares y democráticas. No me siento manteniéndome en el poder a la fuerza o desesperadamente. Parece que hubo o hay gentes que, sin el respaldo popular, han intentado sacarlo a uno de en medio para imponer su forma personalísima de ver las cosas. Eso ya pasó.,

_Pero también lo critican porque se apoya o desarrolla buenas relaciones con el Gobierno nacional. Lo hizo con Gonzalo Sánchez de Lozada y ahora se lleva muy bien con Evo Morales

No creo que nadie quiera que el alcalde les mienta. Una cosa es estar de alcalde y otra cosa es ponerse de político que odia o quiere según sus intereses, sin ningún tipo de proyección social ni de vocación de servicio, que es para lo que la política pública fue inventada.



Yo lo quiero mucho a don Goni, un millonario, filósofo, buen tipo, que podía haberse quedado en los negocios de la minería o dedicarse al cine o a la filosofía, pero no, el hombre quería que Bolivia sea un gran país e hizo las cosas como mejor pudo.



No dudo de las buenas intenciones de don Goni, si salieron mal o si se equivocó, eso lo dirá la historia, pero es un tipo muy científico, sin especulaciones, directo, frontal, que además tuvo que hacerse cargo de un partidango político como el MNR. Lo mismo me pasa con don Evo. A mí siempre me ha tratado con respeto, con cariño, lo veo un buen tipo, un hombre que le ha costado mucho llegar al lugar en el que está y que quiere hacer bien las cosas.



Uno ve en estos personajes las intenciones y sabe que no son dioses, sino seres humanos, bolivianos, con la intención de trabajar y servir a un país. Los eligió el voto popular, con diputados, con senadores, en democracia... ¿Debe un alcalde denostar o atacar a otra autoridad electa como uno porque piense distinto? Si una autoridad incumple o hace algo mal, el sistema institucional debe funcionar y actuar. Como Alcalde me corresponde, coordinar y seguir sirviendo para el bien de los cruceños.



_¿De verdad está convencido que Evo Morales debe ser reelegido porque hace buen trabajo por el país?

Sí y es mi visión particularísima, no hago campaña ni intento convencer a nadie. Una periodista en pleno acto con el presidente me insistió cuando estaba de ida, si yo haría campaña por Evo Morales. Intenté zafar porque me pareció completamente fuera de lugar una pregunta mandada hacer sólo para entorpecer, para enturbiar un acto sobre otro tema.



¿Qué quería que le contestara? ¡Sí, ahuringa!, ¡ahuringa salgo corriendo a hacer campaña! No, hombre, no. Para nosotros, la campaña electoral terminó en marzo y tenemos cinco años de gestión. El sí o el no es un asunto de cada boliviano, de cada boliviana, si piensa o si cree que don Evo debe o no presentarse a una nueva elección en 2020. Falta harto, no?



_Sus detractores y opositores se quejan porque quisieran verlo más seguido en los barrios, ¿tienen razón o no tienen idea?

Me ven con dificultades para caminar. Es la realidad. Me operaron de una cadera, intentaron un reemplazo que no quedó bien. Tenía que operarme la otra cadera también.



Bueno, como uno no es tan valiente para someterse a los médicos, que los quiero mucho, preferí quedarme así como me ven. Me cuesta andar por un tema físico, de física, los engranajes óseos chirrían y molestan.



Mi equipo hace todo para que me mueva con comodidad y voy tan seguido como siempre a los barrios, actos, inauguraciones. Debo confesarle algo: nunca antes de 2007 había ido tanto a inaugurar obras o a visitar los distritos municipales. Tal vez en época de campaña pero en función de alcalde, he ido bastante menos antes que ahora.



_¿Cómo es un día de rutina del alcalde: reuniones, toma de decisiones?

(Risas) No, no, si estoy pintado. ¡Me hacen reír cuando me llegan los comentarios! Leo todos los diarios, aun cuando hay personas que me sugieren no hacerlo porque piensan que voy a amargarme. No veo televisión, eso sí. Veo fútbol o los grandes eventos del mundo, como las giras del papa Francisco, las elecciones en Argentina.



Llego más temprano que antes de 2005 a trabajar, tengo una vida mucho más saludable que antes. Dejé de fumar hace años y con la diabetes, como igual de harto pero todo sano y a su hora. Estoy más organizado, quién iba a creer.



A ratos, los secretarios se me quedan mirando porque en las reuniones de gabinete tocan algún tema y yo les hablo desde épocas en que ellos ni imaginaban que iban a pasar por aquí. Es que es muy importante saber la historia de las cosas, tener los datos organizados, conocer cada problema en profundidad, aplicarle método, resolver con buena información.



_No es de ahora, hace tiempo que muchos desean ser su sucesor. ¿Usted ve a alguien de su entorno o de afuera que sea capaz de contribuir con la ciudad?

Eso lo escucho desde 1994. En aquella época, ya había algunos dirigentes que pensaban en ocupar el lugar del alcalde. 20 años después, soy el alcalde. Cuando deje de serlo, será el pueblo el que elija de nuevo.



_¿Cree que está pronto el turno de una mujer al frente de la Alcaldía?. Suenan los nombres de Angélica Sosa, Ruth Lozada, Desirée Bravo...

La primera vez que fui alcalde llamé a trabajar a mujeres de valía porque siempre sostuve y sostengo que son mucha cosa, tienen la honestidad, la sensibilidad, la preocupación, la capacidad para hacer de la función pública un servicio muchísimo mejor que el hombre.



Tiempo después leí a García Márquez que decía que si el mundo estuviera gobernado por mujeres, otra sería la historia de la humanidad. Santa Cruz ha desarrollado su historia y su progreso fundamentalmente gracias a mujeres valiosas; y en el Gobierno municipal hubo y hay mujeres de muchísimo trabajo, dedicación, sacrificio, incluso a costa de las estupideces masculinas.



_¿Tiene mejor relación con la prensa?

Eso debe contestarlo la prensa



_Sus adversarios hace tiempo hacen correr rumores sobre su estado de salud, ¿Qué les dice?

Ya le conté sobre mi estado de salud. No les digo nada, o lo mismo que a usted, cuide su salud, trabaje mucho, descanse bien, quiera mucho a los demás. Cuando escucha que hablan mal de alguien, es porque no tienen oficio o la envidia es muy grande. Hay que desear siempre el bien y hacer el bien.



Los quiero mucho. Les deseo un feliz Año Nuevo y que Dios siga bendiciendo Santa Cruz, Bolivia y pacifique el mundo. Amén