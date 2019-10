Ley de armas propone un Brasil del 'Lejano Oeste'

Desde el taxista hasta el legislador, todos los brasileños con la pistola en la cintura: esto sería posible si es aprobado un polémico proyecto de ley que flexibiliza las normas para el porte de armas de fuego en uno de los países más violentos del mundo.



El texto, cuya base ya fue aprobada en comisión y en noviembre debe llegar al plenario de la cámara de Diputados, permitirá que cualquier ciudadano de más de 21 años (contra 25 anteriormente) pueda comprar hasta nueve armas de fuego y 600 municiones por año.



Ya no habrá que justificar ante las autoridades la necesidad de tener un arma, como lo exige la actual ley, e incluso no habrá restricciones para quien tenga antecedentes penales que no sean graves o enfrente un proceso en la justicia.



"Nuestra propuesta es garantizar el derecho a la defensa del ciudadano de bien", dijo el diputado relator del proyecto, Laudivio Carvalho, del poderoso partido de centro PMDB, que tiene la mayor bancada en el Congreso.



El gobierno de izquierda de Dilma Rousseff se prepara para contrarrestar esta iniciativa simplificando la ley actual sobre desarme, en vigor desde 2003, sin desfigurarla.



Con más de 40.000 muertes cada año por armas de fuego en Brasil y una guerra en pie entre narcos y policías en favelas de grandes ciudades como Sao Paulo y Rio, los detractores del proyecto de ley temen que el país se convierta en un campo de batalla con más armas en la calle.



"Es el regreso al "Lejano Oeste", un bang bang", criticó el diputado Iván Valente del partido de izquierda PSOL, contrario al proyecto.



Buey, bala y biblia



Este texto, que sustituiría a la actual ley de desarme, forma parte de la llamada agenda conservadora de una coalición conformada por legisladores que son grandes terratenientes, exagentes de seguridad y fervientes evangélicos.



La bancada ha sido bautizada como BBB -"buey, bala y biblia"- e impulsa otras polémicas propuestas como la que define a la familia solo como la unión de un hombre y una mujer, dejando por fuera a parejas homosexuales; la que criminaliza el aborto a mujeres víctimas de la violencia y la que perjudica a indígenas en la repartición de tierras ancestrales.



La bancada apoya al presidente de la Cámara, el evangélico Eduardo Cunha, que tiene la llave para abrir un juicio político contra su hoy principal enemiga, la mandataria Dilma Rousseff.



"Limpieza" del crimen



El diputado Joao Rodrigues (PSD, derecha) aseguró que esta ley que promueve viene en un momento en que el Estado "es omiso" y "no cumple su obligación" de proteger a la ciudadanía del crimen.



"Es necesaria una limpieza, esos criminales andan circulando y matando gratuitamente, esa gente tiene que salir de circulación por las buenas o las malas", dijo el diputado al diario O Globo.



En Brasil, que rechazó la prohibición de la venta de armas en un referendo en 2005, los ciudadanos muchas veces hacen justicia por mano propia, y son habituales las golpizas y hasta linchamientos de presuntos delincuentes.



La preocupación del Instituto "Sou da Paz" (Soy de la Paz), especializado en temas de violencia, es que con más armas en las calles aumente el índice de "muertes banales", esas que ocurren en medio de una discusión cualquiera. "Un arma es un gran aliado para quien ataca pero el peor enemigo de quien se defiende", dijo su director Iván Marques.



"Necesitamos desarmar a las personas, no armarlas", dijo por su parte el secretario de Seguridad del estado de Rio de Janeiro, José Mariano Beltrame, que consideró que la aprobación de esta ley sería "un retroceso".



Producción nacional



Marques aseguró que detrás de la ley "está el lobby de la industria de armas jugando con el miedo de la gente" y alertó que la mayoría de las armas usadas en crímenes no vienen del extranjero sino que son producidas en el país.



"El arma que mata o que roba en Brasil es nacional y de calibre permitido, y en la mayoría de los casos salió de las manos de quien la compró para defenderse", explicó el experto, que analizó con la fiscalía 14.000 armas aprehendidas entre 2013 y 2014, mostrando que 86% del armamento usado en ese período en un homicidio fue fabricado en Brasil.