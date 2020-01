La ABT abrirá proceso contra la empresa Sinohydro por desmonte

La Autoridad de Bosques y Tierra (ABT) iniciará un proceso administrativo sancionatorio contra la empresa china Sinohydro por el desmonte ilegal de 1,09 hectáreas al lado del Puente de la Amistad, en Montero. Así lo indicó el director departamental de la ABT, Willy Severiche, quien precisó que, según imágenes satelitales, el lugar venía sufriendo desmonte desde 2014, es decir, antes del asentamiento de la empresa china, que llegó al lugar el 25 de diciembre de 2016.



“Lo que había en el lugar eran barbechos, no un bosque de magnitud como en el caso de Santa Fe, pero eso igual figura como desmonte ilegal. La empresa debió solicitar un permiso de limpieza de barbecho”, señaló Severiche y añadió que se iniciará un proceso administrativo contra Sinohydro, similar al que se le abrió por el caso del desmonte al borde del río Surutú.

Adecuaciones al proyecto

El fiscal de obra de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), Humberto Nazra, explicó que el lugar es un área de obraje donde ya se están construyendo los primeros cuatro pilotes del nuevo puente de la doble vía Montero-Yapacaní. Aclaró también que al tratarse de una carretera de la red fundamental, se tiene un derecho de vía de 50 metros a cada lado de la carretera y que el proyecto sufrió adecuaciones y cambios en cuanto a la ubicación del puente.



Asimismo, afirmó que en el lugar hay una infraestructura para elaborar las vigas de hormigón que se utilizarán en la construcción del puente.

Severiche indicó que en el proceso administrativo recibirán todos los descargos y que cualquier cambio en el proyecto, que conlleve el desmonte de un área que no estaba establecida, debe ser comunicado a la ABT.



Nazra aseveró que se está haciendo un seguimiento a la empresa para que cumpla las normas, pues se tiene el interés de que la construcción de la carretera avance. Agregó que no observan mala fe de la empresa, porque esta ha reconocido públicamente sus errores y se está sometiendo a los procesos y acatando las sanciones en su contra.



Asimismo, Jorge Soliz, de la empresa supervisora de la obra CPS Belmonte, ratificó que en Montero no hubo desmonte porque se está haciendo uso del derecho de vía. “Lo que se hizo fue una limpieza de barbechos, como se verificó con la Secretaría de Medio Ambiente de Montero, que notificó a la empresa porque no tenían conocimiento de lo que se realizaban en el lugar”, refirió.



Sanción por caso en Santa Fe

La resolución administrativa de la ABT por el desmonte en Santa Fe dispone que en un plazo de 30 días la empresa china debe presentar un plan sustentable de reforestación de la zona, además de la multa pecuniaria de aproximadamente Bs 14.000.



“Se está satanizando a la empresa, siendo que se admitió la comisión de la infracción a la ley forestal bajo tuición de la ABT. Se cometió un error y se lo está enmendando”, indicó Luis Fernando Rivero, representante legal de Sinohydro.



Por otra parte, argumentó que Sinohydro no realizó una tala, sino un desmonte porque la tala conlleva una finalidad comercial con la madera de los árboles que se extrajeron.

La ABC y la supervisora CPS Belmonte deslindan responsabilidad en este caso, señalando que la empresa no les avisó sobre la intención de instalar una chancadora en Santa Fe, lo cual no estaba establecido en el contrato