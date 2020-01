Villegas: "El clásico tiene connotación internacional"

El director técnico de Oriente Petrolero, Eduardo Villegas, no ocultó su satisfacción por el 0-3 que le propinó a Blooming la noche de este domingo en el Tahuichi. “Ganar un clásico tiene connotación internacional”, indicó.

Agregó que el triunfo no tiene sabor a revancha (en la ida fue 3-2 para Blooming) porque se trata de dos encuentros diferentes. “Yo no lo veo como revancha. Es un triunfo muy importante que seguro nos va a fortalecer”, afirmó. Villegas destacó la concentración de sus jugadores durante los 90 minutos. “Ahora sí, no nos relajamos como nos pasó en otro momento”.

Villegas señaló que anular el medio campo de Blooming fue determinante para sacar un buen resultado. “Fue clave cortarle los circuitos de Sejas (Roly) para Joselito (Vaca) y de Joselito para Pereyra (César)”, precisó.

En la próxima fecha, Oriente visitará al colero Petrolero del Chaco. Este cotejo se jugará el 6 de mayo en Yacuiba.