Más periodistas rehenes y menos detenidos en 2015

El año 2015 siguió siendo "peligroso para la profesión de periodista", en particular en zonas de conflicto, según el balance anual presentado este martes por Reporteros Sin Fronteras (RSF), que destacó que hay más profesionales de la información secuestrados que el año anterior pero menos detenidos.



En la actualidad hay 54 periodistas secuestrados, un 35 % más que en 2014, la mayor parte de ellos en Siria, mientras que el número de encarcelados se ha reducido un 14 % hasta los 153. La organización publicará el próximo día 28 el informe final de periodistas asesinados en relación con su profesión a lo largo del año.



El balance destaca que Siria se ha convertido en el lugar más peligroso del mundo para ejercer la profesión. "Los periodistas representan un blanco fácil para grupos radicales como el Estado Islámico (EI) o el Frente Al-Nusra", señaló.



El EI es quien más periodistas mantiene secuestrados, 18, seguido de los Hutíes yemeníes con 9, lo que ha convertido a ese país africano en el segundo país con más rehenes desde que estalló el conflicto en septiembre de 2014.



Pese al descenso del número de periodistas encarcelados, 153 frente a 178 en 2014, el mundo mantiene "importantes cárceles" para profesionales.



En particular China, que con 23 reporteros entre rejas sigue siendo la mayor prisión del mundo para periodistas, seguida de Egipto con 22, Irán con 18 y Eritrea con 15.



El balance anual de la organización también incluye a 8 periodistas desaparecidos, calificación que se otorga a aquellos de los que no se tienen noticias pero no hay indicios suficientes para determinar su secuestro o su asesinato.



Crece la represión en Turquía



Precisamente la organización puso el foco en Turquía, donde "la espiral represiva" volvió a situar al país "entre las cinco prisiones más grandes del mundo para periodistas", con 9 entre rejas.



Están acusados de apoyar a una organización terrorista, espionaje y divulgación de secretos de Estado por un artículo sobre los servicios secretos turcos.