Gobierno empieza revisión de contramemoria chilena

Las autoridades bolivianas iniciarán el análisis de la contramemoria que Chile entregó ayer a la Corte Internacional de La Haya por la demanda que interpuso Bolivia en 2013 para exigir a los representantes del país a negociar una salida al océano Pacífico.



El canciller boliviano, David Choquehuanca, informó de que el documento chileno no fue notificado al representante de Bolivia ante La Haya, Eduardo Rodríguez Veltzé, y que una vez entregado las autoridades nacionales y los expertos legales deben traducir el documento, porque fue presentado en inglés, y luego se debe esperar los nuevos plazos que hará conocer el Tribunal en vista de la entrega adelantada de la contramemoria. Chile tenía plazo hasta el lunes 25.



“La Corte convocará a nuestro agente para entregar la contramemoria, nos tienen que entregar, puede ser en el transcurso de mañana (por hoy), una vez que tenga nuestro agente el documento, lo tenemos que traducir al castellano y luego se convocará al Consejo Marítimo”, refirió David Choquehuanca, luego de la reunión del gabinete político en la residencia presidencial.



Precisamente, el agente de Bolivia ante La Haya dijo que después de esta entrega, el Consejo se reunirá en agosto y en septiembre podrán ser convocados los agentes de los dos países para conocer los nuevos plazos.



“Es posible que programemos una reunión para el mes de agosto en función de los tiempos que nos tome conocer la contramemoria y permita evaluar el proceso de comunicaciones y traducciones que deben producirse en las próximas horas, días y semanas, pero sí vamos a tener una reunión que será en agosto”, refirió Rodríguez Veltzé a los medios estatales.



La comitiva chilena que viajó a La Haya estuvo encabezada por el canciller Heraldo Muñoz, acompañado por el agente de Chile y ex Secretario de la OEA, José Miguel Insulza, y los coagentes María Teresa Infante y Claudio Grossman.



Para Muñoz, “lo más importante es que aquí nunca ha estado en juego la soberanía nacional, ni territorial, ni marítima, eso quedó muy claro en la objeción preliminar que presentó Chile en su momento” señaló el ministro chileno al salir del palacio de La Paz en La Haya.



Viaje a Chile



De igual modo, el canciller boliviano pidió no ‘mediatizar’ su visita a puertos chilenos y dijo que entre ambos países existen canales diplomáticos de comunicación y que se apelará a esas vías y evitar las ‘especulaciones’ a través de los medios de comunicación, tal como sucedió en los últimos días.



Choquehuanca dijo que él visitará los puertos chilenos en condición de canciller del país, tal como establecen los tratados internacionales, aunque la autoridad no fijó fecha para ese viaje. Sin embargo, adelantó que irá acompañado de transportistas y mineros