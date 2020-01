Territorio y poder: más coca

Finalmente, los cocaleros del trópico lograron su objetivo: más coca ‘legal’ y reconocida por ley; consolidaron su espacio, la coca les mantiene el poder. Personalmente creo que no es que les haya molestado estar como estaban, así eran dueños de sus propias políticas y de sus ‘controles sindicales’. Lo que cambió, creo yo, fue la mirada de mediano plazo; la caída en los niveles de aceptación de popularidad de Evo Morales a los niveles del ‘voto duro’, la falta de credibilidad de este y la cercanía al año 2020 (fecha de la despedida) han sido los factores que los impulsaron a apurar una ley que les reconozca la consolidación del área de siembra del espacio vital.



Me explico: los cocaleros saben que el Evo Morales de hoy no es el de antes del referendo de febrero de 2016 (21-F); ellos saben que hay un debilitamiento del masismo en el país y saben que el propio Morales está cayendo en imagen y confianza en la calle. Los cocaleros son conscientes de ello y han asumido que llegó el momento de que la base cocalera de Chapare exija retribución al apoyo de todos estos años y, sin ninguna duda, la retribución pasa por “ordenar las cosas y dejarlo todo listo, antes de irse”.

Romper el 21-F es cada vez menos factible para el masismo y, por si no lo logran, el cocalero sabe que debe ‘asegurarse’ hoy con la mayor cantidad de hectáreas de coca que pueda para seguir manteniendo un ‘espacio vital’ para la fuerza cocalera que domina el centro del país; es una estrategia y lucha de posiciones, es política pura y ellos saben cómo hacerla.



Está claro que la posibilidad de forzar la Constitución y dejar sin efecto el 21-F es poco menos que imposible para el Morales de hoy, de manera que los cocaleros se adelantan y aseguran una zona cocalera muy amplia que les permite seguir sembrando coca, haciendo buenos negocios y asegurar un territorio político con la mira puesta en recuperar el poder. El dirigente Leonardo Loza no es tonto: asegurar el espacio hoy es vital para los cocaleros, ellos saben que será muy difícil que un nuevo gobierno (no cocalero, por supuesto) pueda disminuir el área de siembra consolidada por el Gobierno de Morales. Supongo que nadie querrá meterse en semejante problema, de manera tal que los cocaleros volvieron a confirmar mi tesis: ‘la coca’ creó un ‘territorio’, el ‘territorio’ consolida el ‘poder’ y ese ‘poder’ volvió al ‘territorio’, de ahí lo que se haga con la coca, si se sigue enviando el 95% a mercados ‘no legales’ (eufemismo de ilegalidad), es otra cosa.

Mientras tanto, y hasta el año 2020 en enero, el país seguirá mirando cómo el narcotráfico se moverá en el país a sus anchas. No hay nada que pruebe lo contrario