Washington Post y Tampa Bay se llevan un Pulitzer

El diario The Washington Post consiguió hoy el premio Pulitzer al mejor trabajo de periodismo nacional, mientras que el diario Tampa Bay de Florida se alzó con el de mejor trabajo de periodismo de investigación.



Entre los trabajos de coberturas internacionales recibidos, el Consejo del Pulitzer ha premiado a The New York Times por su mostrar la crueldad con la conviven las mujeres en Afganistán.