¡El vocalista de Kiss viene a Bolivia!

En 2016, el Festival Internacional Scream Bolivia reunió a Uriah Heep (Inglaterra), El Tri (México), José Andrëa y Uróboros (España) y Lujuria (España), además de las bandas nacionales Thrashmaniacs y La Logia. Este año, el evento se viene con todo, porque el líder de la lengendaria banda estadounidense Kiss confirmó su presentación en La Paz, el 21 de octubre.

El Teatro Al Aire Libre será el escenario principal del evento que reunirá a destacados artistas del rock internacional. La banda española Tierra Santa también estará presente y esperan la confirmación de importantes grupos como Metállica.

Gene Simmons (67) hará vibrar a todos sus fanáticos con himnos como I was made for lovin' you, Rock and roll all nite y Radioactive.

Paralelamente a su trabajo musical, el también bajista trabaja en el lanzamiento de su nuevo libro, el que titulará On Power, y que será lanzado el 14 de noviembre en la plataforma digital Dey Street Boys