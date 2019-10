Refugiados buscan rutas alternas hacia Europa

Grupos de migrantes procedentes de Serbia empezaron a entrar este miércoles en Croacia para seguir hacia Europa occidental, una ruta alternativa tras la decisión de Hungría de cerrar sus fronteras.



En el sur del continente, miles de personas seguían intentando llegar a Grecia desde Turquía pero por vía terrestre, para evitar embarcarse en una peligrosa travesía por mar que ya ha dejado numerosas víctimas.



Hungría, el principal país de tránsito hacia Europa occidental y por el que han pasado 200.000 personas en lo que va de año, decidió el martes cerrar sus fronteras, obligando a los migrantes a buscar rutas alternativas.



La policía de Tovarnik, en el este de Croacia, confirmó esta mañana la llegada de al menos 181 migrantes que venían de Serbia. Periodistas de la AFP vieron a un grupo de entre 30 y 40 hombres mujeres y niños, en su mayoría sirios y afganos, que venían de la ciudad serbia de Sid y cruzaron la frontera por este paso.



"Hungría ha cerrado su fronteras, por eso hemos venido a Croacia, no tenemos elección", explicó uno de ellos, Waqar, un paquistaní de 26 años.



Los migrantes fueron interceptados por la policía croata después de haber cruzado la "frontera verde" (a través del campo) y fueron llevados a Tovarnik para ser registrados y recibir cuidados.



Crisis migratoria



La presidenta de Croacia, Kolinda Grabar, convocó un consejo de seguridad nacional para hablar de la crisis migratoria mientras que el primer ministro Zoran Milanovic aseguró que su país no impedirá su paso.



Un poco más al este, la policía húngara indicó que sólo 367 personas entraron ilegalmente en el país este miércoles, una cifra mucho menor a las que se registraban antes del cierre de fronteras.



Prisión para inmigrantes



Además de construir vallas en sus fronteras con Serbia y Rumanía, el gobierno del conservador Viktor Orban aprobó el martes una nueva legislación que condena a hasta cinco años de prisión a los inmigrantes que entren ilegalmente.



El puesto fronterizo de Horgos, el principal punto de paso entre Serbia y Hungría, seguía cerrado este miércoles. Cerca de 200 personas pasaron la noche en en lugar, algunos en tiendas de campaña proporcionadas por organizaciones humanitarias y otros en el suelo, según un periodista de la AFP.



"Espero que los húngaros abrirán la frontera. Tengo miedo de quedarme bloqueado en Croacia. Quiero ir a Europa occidental. No quiero quedarme en Croacia o Eslovenia porque no conozco estos países", explica Racha, un profesor de inglés de Damasco de 25 años que viaja con su hija de 5.

?