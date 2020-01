Una de cal y otra de arena

Comencé el año 2017 esperanzada, con muchos proyectos, pero especialmente y contra todos los pronósticos sombríos por el clima político mundial, con muchas expectativas. Como los felices aseguran que todo es cuestión de actitud, me propuse encarar este año con buena actitud y ser feliz en cualquier circunstancia.

En esas estaba cuando escuché los chillidos de mini-Felipa y bajé corriendo las escaleras para encontrarla en la escena del desastre: mi árbol de Navidad y sus mil adornos estaban tirados en el piso, porque la niña lo hizo tambalear cuando jaló un cascabel rebelde que no quiso abandonar su puesto. Pero la mayor pérdida era el pesebre de cristal en el que había aterrizado el árbol, que me había costado como de oro, y cuyos restos desparramados reflejaban la luz desde varios rincones de la sala. Recogí los pedazos recordando todas las navidades que nos había acompañado y lamentando su suerte.

Luego le gruñí a Felipa por descuidar a su travieso retoño y me fui al jardín a rumiar mi contrariedad. Mis plantas no me juzgan cuando hablo sola. ¿Qué es esto 2017? ¿Un mensaje para que le baje un punto al optimismo?

Más tarde me llamó mi costurera para que pasara a buscar un vestido. Al llegar, vi la hermosa enredadera que rebalsaba desde el jardín vecino hasta su patio, repleta de ramilletes de flores diminutas de color granate, y le recordé una vez más mi pedido de que hablara con su vecina para que me vendiera una rama, porque no he visto esa flor en ningún otro lugar. Ella me respondió que fuéramos en ese momento porque después seguro se olvidaría. Y fuimos.

Encontramos a los dueños de casa en el jardín, ella me presentó a través de la verja y volvió a su casa. Tímidamente confesé que me había enamorado de esa planta y quería saber si me venderían una rama para tratar de hacer otra. Me invitaron a pasar, me mostraron su hermoso jardín y me regalaron no solo un hijito de la enredadera –regalo de su comadre– que había echado raíces al lado, sino también una palmerita y una planta de sábila macho. No aceptaron por nada que les pagara y me invitaron a volver si quisiera llevar alguna otra planta. Salí de esa casa sin ganas de irme, sino más bien de quedarme a compartir con esas buenas personas una café charlando bajo su pérgola cuajada de flores de Santa Rita.

Ya entendí 2017, será una de cal y otra de arena, como debe ser