Defensoría denuncia abusos en detenciones a guaraníes

La mañana de este miércoles llegó hasta la celda de La Guardia una comisión de la Defensoría del Pueblo para evaluar la situación de las 29 personas indígenas que se encuentran aprehendidas desde anoche tras una refriega con la Policía en la comunidad de Yateirenda, en el departamento de Santa Cruz.



De acuerdo con el informe, existen varias personas heridas, entre ellas Garzón Tapia, que presenta fracturas en el torso. Para ellas, la Defensoría está gestionando la atención médica lo más pronto posible.



"El defensor está pidiendo la liberación de las 29 personas aprehendidas porque considera que ha sido abusiva esta situación", señalo Miguel Tapia, funcionario de la Defensoría del Pueblo en Santa Cruz.



Esta jornada el defensor del pueblo, Rolando Villena, tiene previsto trasladarse hasta la comunidad Yateirenda, donde evaluará la situación en la que se encuentran los guaraníes de la TCO Takovo Mora.



Ayer, en la comunidad de Yateirenda se registró un violento enfrentamiento entre policías y guaraníes cuando los uniformados intentaron desbloquear la ruta que conecta a Santa Cruz con Yacuiba, tomada por los indígenas de Takovo Mora.



La gobernadora llama al diálogo



La gobernadora de Santa Cruz en ejercicio, Kathia Quiroga, ha pedido este miércoles al Gobierno que se siente a dialogar con los guaraníes de la TCO Takovo Mora. La autoridad lamentó el accionar de la Policía que utilizó la fuerza pública al momento de reprimir a los guaraníes.



“No he visto ninguna comisión que vaya a reunirse con ellos; sin embargo, han ido policías a reprimirlos, a sacarlos de sus viviendas, ellos lo único que piden es que se respete su derecho. Por eso pedimos al Gobierno que dialogue y que evite que nos enfrentemos entre hermanos”, indicó Quiroga.



Origen del conflicto en Takovo Mora



Los pobladores de Takovo Mora rechazan que la subsidiaria YPFB Chaco haya iniciado operaciones en el bloque El Dorado sin realizar la consulta previa con el pueblo indígena. Los guaraníes han demandado la presencia de autoridades del Gobierno en la zona para buscar una solución a este conflicto que se ha iniciado el lunes 10 de agosto.



El Gobierno dice que no hace falta la consulta



El lunes 17 de agosto, el ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, dijo que las actividades que realiza YPFB Chaco en El Dorado son sobre predios privados, por lo que no correspondía realizar la consulta con los guaraníes de Takovo Mora.