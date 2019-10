Vehículos sin SOAT no accederán a combustibles

Mario Guillén, viceministro de Pensiones y Servicios Financieros, dijo este martes de que el Gobierno alista una normativa que prohibirá la venta de combustibles a vehículos que no cuenten con el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT).



“Lo que habíamos planteado es que el auto que no tenga SOAT no pueda cargar gasolina. Necesitamos generar los medios electrónicos para que eso se pueda controlar", explicó Guillén.



Normativa entrará en vigencia en 2017



La autoridad añadió que la normativa se prevé implementar desde 2017 y contará con el apoyo del programa informático B-Sisa, porque tiene la tecnología para monitorear cada vehículo que carga combustible en el país.



La idea -señaló- es que cada roseta del SOAT "tenga una lectura electrónica" que sea monitoreada por los surtidores mediante las antenas del B-Sisa, lo que modernizará el proceso y permitirá que la compra del seguro sea vía internet.



Buscan ampliar la adquisición del seguro



Guillén dijo que el objetivo de la nueva norma es aumentar la cobertura del seguro en el país, que en la actualidad tiene sólo una penetración de entre el 70% y del 80%. "Eso quiere decir que hay un 20% de nuestro parque automotor que no está con el seguro. La idea es que mientras más (tengan SOAT) mejor, porque la población es la que está expuesta", agregó.



La medida se aplicará mediante una disposición complementaria a la Ley 737, aprobada el 21 de septiembre, que modifica el artículo 37 de la Ley 1883 de Seguros, en la parte del SOAT y permite implementar métodos electrónicos en el proceso.