Kate del Castillo le dice de todo a Trump en Twitter

Hitleriano, bélico, payaso, vulgar, transgresor, intolerante, homofóbico, mentiroso, petulante y narcisista son algunos de los adjetivos que la actriz mexicana Kate Del Castillo dirigió hoy a Donald Trump, virtual candidato del Partido Republicano a la Presidencia de Estados Unidos.



Del Castillo señaló y cuestionó, a través de más de 30 mensajes en la red Twitter, las motivaciones y deseos del magnate que lo han impulsado a buscar la Presidencia de Estados Unidos.



La actriz señaló además los abusos y las contradicciones entre el discurso y las acciones en las que ha caído el virtual candidato republicano, a quien considera un peligro por "ignorante e inseguro".



Consideró que el magnate "se aprovecha de una tragedia que envuelve motivos profundos políticos, culturales, sociales, racistas, homofóbicos", refiriéndose a las reacciones del empresario tras la masacre de Orlando, Florida.



"¿Cuántas vidas inocentes, interrumpidas atrozmente, tienen que haber para que se prohíba la venta de armas en EE.UU?", abundó.



La actriz, en un primer momento, describió la candidatura de Trump como una estrategia política de algún candidato del partido republicano o demócrata para utilizarlo como una "distracción divertida y ridícula" a fin de obtener ventaja sobre Trump, "pero ya fue demasiado lejos", apuntó.



"Si profesa e incita al odio, no concuerda con la idea principal de este país donde existe la libertad de expresión, sin importar raza, género, religión, tendencias políticas ni sexuales. Sí, hemos retrocedido décadas. El único radical aquí es él", sentenció.



Por otra parte, Del Castillo arremetió contra el magnate diciendo que él no está limpio porque es necesario "revolcarse para saber ensuciarse, oler la mierda y así después saber resarcir".



"Ha sabido a base de manipulación y mentiras ensuciar a los que caminan bajo sus enaguas adulándolo, (...) sin embargo es él quien apesta y espero de verdad, que no sea por mucho tiempo más", apuntó.



La actriz conocida internacionalmente por haberse encontrado con el narcotraficante Joaquín "el Chapo" Guzmán antes de su captura, finalizó sus mensajes con una cita del papa Francisco en inglés y en español,



"Construyamos puentes en lugar de muros", y a manera de firma agregó su nombre situándose en Los Ángeles, California.,