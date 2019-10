Gobierno multa a Chinbol y da respiro a tres factorías

El Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) carga una multa millonaria a la Corporación China Boliviana (Chinbol) y el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural da un respiro a las industrias cervecera CBN, láctea PIL y azucarera Guabirá al dejar sin efecto la última resolución sancionatoria de la Autoridad de Fiscalización de Empresas (AEMP), que disponía el cobro de multas contra dichas empresas.



Desde Chinbol, el asesor legal, Jaime Cernada, denunció que la administración tributaria multó a la empresa comercial con Bs 10 millones -equivalentes a 5.000.000 de Unidades de Fomento a la Vivienda (UFV)- por una supuesta evasión impositiva derivada de un proceso de fiscalización que data de 2010.



Según Cernada, Chinbol planteó un recurso de alzada en la Autoridad de Impugnación Tributaria de Santa Cruz y una acción de amparo constitucional en el Tribunal de Amparo por violación a los derechos y garantías al debido proceso y no aplicación de la correcta reglamentación tributaria para determinar el monto de la deuda.



El Tribunal de Amparo de Santa Cruz admitió el recurso planteado por Chinbol y dictó una resolución que ordena la revisión del proceso de fiscalización concluyendo violación a los derechos y garantías.



La decisión fue refrendada, desde La Paz, con un recurso jerárquico emitido por la Autoridad General de Impugnación Tributaria, que indica que no se aplicó la reglamentación tributaria correcta para determinar el monto de la deuda.



Según Cernada, en el proceso de fiscalización el SIN utilizó una reglamentación relativa a la determinación sobre la base imponible presunta y no cierta como lo dispone la normativa tributaria legal vigente. “Chinbol no está en contra de la fiscalización, lo que pide es que la determinación de la multa sea sobre la base imponible cierta y no presunta”, puntualizó.



Aparte de la multa, la empresa Chinbol denuncia embargo de tres bienes, cuentas congeladas y remate de inmuebles. La empresa, que opera en la región desde hace 30 años, advierte iliquidez y riesgo de despido de 60 empleados.



Descargo del SIN

Desde el fisco indicaron que la fiscalización a Chinbol se hizo sobre base cierta y determinó, al presente, el monto de la deuda tributaria en 4.964.148 UFV, considerando mantenimiento de valor e intereses.

De la anotación preventiva de los bienes, el SIN da cuenta de que se aplicó el artículo Nº 110 del Código Tributario, por lo que la Administración Tributaria realizó la anotación preventiva para asegurar el pago de la deuda tributaria.



Con relación a la disposición de bienes en etapa de ejecución tributaria (cobro coactivo), atribuyen que corresponde la aplicación de un proceso específico que va desde la convocatoria pública para la elección del perito valuador, para determinar el precio base sobre el cual se efectuará el remate del inmueble sujeto a hipoteca, hasta la publicación de audiencia de remate.



Tres industrias beneficiadas

El freno de mano ordenado desde el Ministerio de Desa-rrollo Productivo, a criterio de Ibo Blazicevic, presidente de la Cámara Departamental de Industrias de La Paz (Cadinpaz), en parte es el resultado de las distintas reuniones que mantuvieron los empresarios con funcionarios del Gobierno en el que les hicieron conocer su preocupación por el accionar de la AEMP.



Cabe recordar que el vicepresidente, Álvaro García Linera, se comprometió a tomar en cuenta el reclamo de los privados y en encontrar una solución.



“Es una buena señal que se tomen en cuenta nuestros reclamos. Eso nos da la esperanza de que la justicia puede estar de nuestro lado”, indicó el empresario.



Sobre la situación de la CBN, Blazacevic explicó que la empresa recibió una resolución jerárquica de AEMP en la que se indica que se deja sin efecto el cobro de $us 4 millones que dicha entidad pretendía.

“Esto quiere decir que el cobro se paraliza mientras el proceso continúa, en ningún caso es un perdón de la multa, pero es un acto de buena voluntad del Gobierno”, explicó.



A su vez, Pablo Vallejo, gerente de PIL Andina, sostuvo que la multa que pretendía cobrar la AEMP rondaba los $us 7 millones y que mediante una resolución queda sin efecto.



“Debo aclarar que no tenemos deudas con el fisco. La sanción es

generada por la AEMP”, puntualizó Vallejo.



Según el presidente del ingenio azucarero Guabirá, Carlos Rojas, en marzo fueron notificados con una nota de la AEMP donde hacen conocer la decisión de frenar el último procedimiento sancionador instaurado hasta el vicio más antiguo. “Es un avance importante porque se han valorado los descargos presentados por Guabirá”, dijo Rojas.



En la Corporación Unagro, de Santa Cruz, y la agroindustria azucarera Bermejo, de Tarija, indicaron que, hasta el cierre de la presente edición, no recibieron ninguna notificación de la AEMP