Bolivia avizora un efecto político a causa de Brasil

Un efecto político, simbólico e ideológico tendrá la crisis política de Brasil en Bolivia, según admitieron los ministros de Defensa y Gobierno, Reymi Ferreira y Carlos Romero, respectivamente, y el exembajador en esa vecina nación, Jerjes Justiniano.



En diálogo con EL DEBER, analizaron la situación que vive la vecina nación, tras la suspensión de Dilma Rousseff como mandatario, para someterse a un proceso judicial político que podría determinar su destitución. Sin embargo, niegan que algo similar le pueda pasara a Evo Morales.



Reymi explicó que "nos afecta en lo político e ideológico, pero no directamente. Las bases del presidente Evo Morales son diferentes y el país está bien económicamente, además tenemos muy claro que la alternativa a nuestro Gobierno es volver al pasado, por eso no existe la posibilidad de que pase algo similar a lo de Brasil".



Mientras que el ministro Romero sostuvo que el momento difícil de Dilma "afecta al conjunto de la región por la dimensión de Brasil (...) Afecta en el sentido geopolítico porque devela una estrategia golpista en la región y eso implica que iniciemos una etapa de lucha política que trastoca los mecanismos de formación de la voluntad popular".



Agregó que "es lógico que un Gobierno conservador vaya a modificar los niveles de relacionamiento con sus países vecinos y de la región, pero estamos frente a un Gobierno de baja legitimidad porque es construido en base a muchos acuerdos clientelares. Se está haciendo un cuoteo para gobernar".



Tanto el ministro de Gobierno como el de Defensa consideraron "ingenuo" pensar que algo similar pueda suceder con el liderazgo de Morales y aseguraron que no existe posibilidad de que exista "traición" al interior del Gobierno hacia el presidente.



Finalmente, el exembajador de Bolivia en Brasil, Jerjes Justiniano, dijo a EL DEBER que "lo afectivo, la colaboración, las donaciones, esos efectos van a aparecer y va a depender mucho de lo que pueda hacer el nuevo embajador". Instó a que el Gobierno busque lazos con el nuevo titular que asumió, Michel Temer.