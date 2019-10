Cercan la planta de gas Río Grande y estatal YPFB calla

Una veintena de comunidades realizan ocho puntos de bloqueo y el cerco total a la planta de gas de YPFB Andina, la planta de GNL y del complejo de fraccionamiento y licuefacción de gas natural de YPFB en demanda de la reactivación de la construcción de la vía Los Lotes-Río Grande (44 km) que tenía un costo de $us 42,35 millones y fue abandonada por la Empresa de Construcciones del Ejército (ECE).



Pobladores de las comunidades Los Lotes, El Palmar, Villa Flor, Las Lomitas, San Miguel del Rosario, Villa Victoria, Las Brechas, San Lorenzo, Santa Rosa, Tierra Santa, Monte Rico, etc. tomaron estratégicamente los ocho puntos y no dejan circular ningún motorizado, evitando de esta manera la salida de los camiones cisternas con GLP y combustible, además de paralizar en su totalidad la construcción del complejo de licuefacción de gas de la empresa estatal.



Desde las cero hora de ayer cientos de pobladores tomaron la vía de manera indefinida exigiendo la presencia de altos ejecutivos de YPFB y del Gobierno para que firmen un nuevo contrato con otra empresa que permita concluir esa obra.



Tres funcionarios medios de YPFB llegaron al lugar junto con el comandante de la Policía de Los Lotes con el objetivo de persuadir a los bloqueadores, pero vanos fueron sus esfuerzos, pues las bases de las comunidades exigen sí o sí la firma de un nuevo contrato y que se aclare por qué se rescindió el contrato con la ECE luego de que YPFB desembolsó supuestamente $us 8 millones para ejecutar 1 km en dos años.



Los principales dirigentes Otimio Montoya, Alcides Aguirre, Jesús Céspedes y Mario Céspedes advirtieron que radicalizarán hoy la medida si no atienden su demanda. No descartan tomar el campo gasífero de YPFB Andina.



Producción en Río Grande

Durante la jornada, EL DEBER requirió información a YPFB; sin embargo, pese a la promesa de la estatal de atender la consulta, no respondió hasta las 22:05.



Según informes de la página web de YPFB Andina, la producción promedio del campo (enero 2014) fue de 72 millones de pies cúbicos día de gas, 1.320 BPD de petróleo, 440 barriles de gasolina natural y 1.336 barriles de GLP.



La planta de GNL procesará 12 millones de pies cúbicos día de gas y producirá 210 toneladas métricas día de gas licuado.

Por su lado, la ECE anunció para hoy un informe sobre el abandono del proyecto