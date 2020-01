Cada año se registran 80.000 embarazos en adolescentes

En Bolivia, cada año 80.000 muchachas, de entre 15 y 19 años, quedan embarazadas y de estas un 70% no lo planificaron. Los datos fueron revelados durante una actividad que se realizó hoy la Universidad Domingo Savio, en coordinación con Bayer Bolivia, a propósito del Día Mundial de la Prevención del Embarazo en Adolescentes.



En la oportunidad, más de 250 estudiantes recibieron información sobre los diferentes métodos anticonceptivos y también pudieron despejar dudas.



"De las 80.000 embarazadas, un 70% son gestaciones no planificadas", indicó la especialista Maribel Rovetto, al agregar que Santa Cruz de la Sierra es el municipio con más casos de embarazos en adolescentes, situación que, empero, va en proporción a la cantidad de habitantes.



"Es importe recibir información oportuna para que nuestros sueños no se vean truncados. Tuve compañeras que en colegio quedaron embarazadas y no pudieron seguir estudiando", comentó Carolina, una estudiante que participó de la actividad.