Hermana de ‘Techo ‘e paja’ vive un calvario

La imagen de Beatriz Asunta Roca Suárez quedó grabada cuando en septiembre de 1992 era sujetada por policías en el aeropuerto de El Alto en La Paz para extraditarla a Estados Unidos. Antes de subir a la nave ella no podía caminar porque su hija de 8 años se le colgaba de las piernas y ambas lloraban. “Llorando se fue”, titularon los diarios citando a Beatriz Asunta Roca, como la primera mujer extraditable para ser juzgada en ese país por delito de conspiración al narcotráfico por ser la hermana de Jorge Roca Suárez, ‘Techo ‘e paja’, que en 1991 también cayó preso en Los Ángeles y recibió una sentencia de 35 años de cárcel.

Beatriz Asunta Roca regresó a Bolivia en 1996, pero fue detenida y después de casi dos años de permanecer en la cárcel de Palmasola es liberada al no habérsele encontrado delito para ser juzgada.

“Hoy estoy viviendo esa misma historia. Con casi 70 años de edad, hace año y medio estoy presa y seis meses en Palmasola, enferma, con mi familia destruida, despojada de todos mis bienes y me siguen acortando mi vida”, dijo.

Su defensa apeló a todas las instancias de la justicia y logró ser escuchada por el defensor del pueblo, que emitió una resolución con la firma de su titular, David Alonso Tezanos. La resolución cita que se realizó un estudio de la historia del caso ‘Techo ‘e paja’, y que el proceso lleva más de 26 años. En consecuencia el defensor del pueblo culmina que sobre “este aspecto cabe citar que para la doctrina la persecución penal es un tormento, razón por la que un proceso penal no puede extenderse sin límites en el tiempo.

En una de sus consideraciones, el defensor del pueblo considera que “se debe tomar en cuenta que casi 30 años de procesamiento y privación de libertad ha deteriorado notablemente la salud de Beatriz Asunta Roca Suárez, que actualmente se encuentra cumpliendo detención preventiva producto de una nueva imputación formal. Implica que a tiempo de iniciarse la investigación, la peticionaria, ahora acusada, tenía 39 años y actualmente 67, habiendo pasado la mitad de su vida inmersa en un proceso que actualmente no tiene conclusión y que sin duda afectó notoriamente su proyecto de vida, ya que del mucho tiempo transcurrido se mantuvo pendiente del desarrollo del proceso penal”.

Tezanos considera que mucho más grave resultaría que en un futuro “se dicte una sentencia de absolución, con lo que se habría perseguido penalmente a una persona por casi 30 años, tiempo inadmisible bajo cualquier perspectiva para el ejercicio del ius puniendi de cualquier estado”.



El juicio abreviado pendiente

Dentro del expediente analizado, la imputada Roca se sometió a un procedimiento abreviado el 14 de agosto de 2013 aceptando el delito de receptación. Inicialmente fue acordado por el Ministerio Público. Sin embargo, el acuerdo de ir a un juicio abreviado fue retirado por la Fiscalía y el fiscal titular fue destituido, quedando pendiente ese acto hasta hoy.

Recomendación del defensor

La Defensoría del Pueblo notificó con su resolución a la detenida Beatriz Asunta Roca, a la Fiscalía General, al Tribunal Departamental de Justicia y al Consejo de la Magistratura. Recomienda al Tribunal de Justicia remitir los actuados al juzgado que conoce la causa para que la detenida acceda a una justicia sin dilaciones de acuerdo con la Constitución Política del Estado, la Convención Americana de Derechos Humanos y otras normas de nuestro país.

También señala “recomendar al Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz y Consejo de la Magistratura instruyan, por la vía que corresponda, la determinación de responsabilidades a los jueces que conocieron la presente causa y en caso de corresponder, la remisión de antecedentes al Ministerio Público de los funcionarios judiciales que habrían ocasionado la retardación de justicia en el presente caso”.

Auditoría a millonarios bienes

La Defensoría concluye recomendando al Ministerio de Gobierno disponga una auditoría interna a la Dirección de Bienes Incautados (Dircabi), de Santa Cruz, en relación con los bienes incautados en los procesos del caso ‘Techo ‘e paja’ uno y dos para que no se vulneren las garantías procesales de los procesados.

El fiscal de distrito de Santa Cruz, Freddy Larrea, informó que es la Fiscalía General la que conoce el tema, pero que una vez oficializada en Santa Cruz se iniciará una indagación. La representante del Consejo de la Magistratura Roxana Pérez señaló que también se indagará, pero primero tendrá que conocer el fallo del defensor.