Alardear con Donald Trump

“Tienes que saber alardear”, afirma Donald Trump en su libro Nunca tires la toalla (Ed. Trump University, 2008) cuando se refiere a modelos que él recuerda cuando Muhammad Alí, el boxeador más grande de todos los tiempos, afirmaba, en términos absolutos, ser el mejor. Por suerte demostró que así era “al exigirse a sí mismo a prueba”, concluye el electo presidente de EEUU. Para que “un anuncio público no resulte una fanfarronada, se debe exponer los hechos para que lo oiga todo el mundo; y será mejor que tengas razón”, apostilla Trump.

Si en Bolivia, con tres años de antelación, el presidente Evo Morales y su movimiento anuncia, sin exponer los hechos, que será por cuarta vez candidato a la reelección, no obstante los resultados del referendo de 21 de febrero de 2016, parecería ser, más que alarde, una fanfarronada si es que no respalda su afirmación exponiendo hechos. Hoy en día, el marketing demanda que llamemos la atención del cliente, “y yo sé cómo hacer propaganda de mi marca”, dice Trump. Si no se logra aquello, se puede transformar un negocio en un gran éxito o en un profundo fracaso, concluye. Este marketing político del presidente Morales de ofrecerse a la primera magistratura de Bolivia por cuarta vez lo colocaría a un palmo de una catástrofe política si no advierte el grave riesgo al que se expone.

La decisión de irse a su chaco, si no se postula, tiene más un efecto desmoralizador por la actitud de falsa modestia que no convence, lo que induce a creer cada vez menos en él si evita despejar las dudas del cómo, por qué y para qué. La química personal de mostrarse hace 11 años ante el mundo como el primer indígena presidente hoy resulta ser algo que no hace ruido; es viejo y desfasado. Los que antes aplaudían, han muerto (Castro, Chávez y Kirchner), están ausentes (Lula y Dilma) o pronto se irán (Correa y Maduro). Los de hoy, hasta dentro de tres años, cuando sean las elecciones en Bolivia, son actores políticos que saben alardear, exponen los hechos y presumen que tienen razón, porque si fanfarronean, un profundo fracaso los sepultará para siempre